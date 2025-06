Campo Sorrentino affidato per 15 anni all’Accademia Trapani: un altro impianto comunale in gestione privata

09/06/2025 18:30:00

Il campo sportivo Roberto Sorrentino passa ufficialmente in gestione all’Accademia Trapani per i prossimi 15 anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori 5. Si tratta del sesto affidamento a lungo termine effettuato dal Comune di Trapani nel giro di due anni, e il settimo, riguardante il campo di Fulgatore, sarebbe già pronto a seguire.

Il nuovo affidamento prevede, come da procedura, l’obbligo per l’associazione aggiudicataria di effettuare una serie di lavori: ripristino dell’impianto elettrico, copertura della gradinata, rifacimento dei manti erbosi, interventi sulle recinzioni, sui sistemi di sicurezza e sull’efficientamento energetico. In cambio, l’Accademia Trapani usufruirà in esclusiva della struttura, senza versare un canone, ma sostenendo i costi di ristrutturazione.

Il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore allo Sport Emanuele Barbara parlano di “un ennesimo avviso aggiudicato ad un’associazione sportiva, che non ha finalità di lucro” e sottolineano come questo percorso favorisca “l’associazionismo sportivo, anche da un punto di vista sociale”. L’obiettivo dichiarato resta quello di affidare entro i primi mesi del 2026 tutti gli impianti sportivi della città.

Ma se da un lato il modello sta garantendo la riqualificazione progressiva delle strutture e una certa operatività a costo zero per l’ente, dall’altro il meccanismo solleva interrogativi sul ruolo effettivo del Comune nella pianificazione e nel controllo della gestione pubblica degli impianti. Il rischio, osservano diversi operatori del settore, è quello di una progressiva privatizzazione di fatto delle strutture, con spazi sempre meno accessibili a realtà piccole o informali, e con un’offerta sportiva vincolata alle dinamiche delle singole associazioni.

In attesa di capire come si tradurranno nel concreto gli impegni assunti dagli affidatari, e quale sarà l'effettivo monitoraggio dell’Amministrazione sul rispetto delle convenzioni, resta aperto il dibattito sull’equilibrio tra sussidiarietà e abdicazione alla responsabilità pubblica nella gestione dell’impiantistica sportiva trapanese.