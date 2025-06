Trapani, una porta da calcio sulla chiesa: il vandalismo a San Liberale diventa un grido di quartiere

09/06/2025 17:45:00

Una porta da calcio disegnata con lo spray sul prospetto principale della chiesa di San Liberale, nel cuore del centro storico di Trapani. Un gesto vandalico che ha colpito un edificio simbolico dell’identità locale, ma che il Comitato Spontaneo San Liberale interpreta anche come un segnale: la mancanza di spazi per i giovani, la marginalità di un quartiere che cerca ancora un suo equilibrio tra memoria e futuro.

L’episodio, avvenuto nella giornata di ieri, è stato subito denunciato dal Comitato, nato per tutelare e valorizzare l’antico edificio sacro e l’area circostante, un tempo cuore pulsante del quartiere dei pescatori. Oggi, San Liberale si trova al centro di una zona interessata da flussi turistici e progetti di riqualificazione, ma in cui – come sottolineano i residenti – mancano ancora i servizi essenziali per la comunità.

“Ci sentiamo feriti – dice il portavoce – ma anche richiamati a riflettere sulle condizioni del nostro quartiere. Questo non è solo vandalismo: è una reazione, un messaggio lanciato da chi si sente escluso, inascoltato, senza spazi”.

La zona, infatti, non dispone di nessuna area giochi né di strutture sportive pubbliche. Non ci sono campetti, né luoghi in cui i più giovani possano incontrarsi e praticare attività all’aperto. Un’assenza che – secondo il Comitato – contribuisce al senso di abbandono e disconnessione sociale. Anche la chiesa, da tempo in stato di degrado, è testimone silenziosa di questa trascuratezza.

Per questo, oltre alla condanna del gesto vandalico, il Comitato rilancia una proposta concreta: trasformare un’area pubblica adiacente alla chiesa in uno spazio attrezzato per il gioco e l’incontro giovanile. Un piccolo parco, un campetto, un segnale di presenza istituzionale e sociale. “Possiamo farlo insieme – si legge nella nota – con fondi comunali, donazioni o crowdfunding. Ma serve la volontà”.

Il progetto era già stato illustrato nei mesi scorsi a Comune e Curia, nell’ambito di una proposta più ampia che mira al recupero del sito religioso attraverso eventi culturali e campagne partecipative. Ora, l’urgenza si rinnova.

“Dietro ogni atto vandalico – conclude il Comitato – c’è un disagio che va ascoltato. Restituire dignità a San Liberale significa restituire possibilità a un intero quartiere”.