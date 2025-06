Esiste e resiste, è il popolo di Piazza San Giovanni per Gaza e contro tutte le guerre 

09/06/2025 20:00:00

Esiste e resiste un popolo, ed è quello che ha riempito piazza San Giovanni a Roma, partecipando alla manifestazione pro Gaza per chiedere la fine dello sterminio in corso nella Striscia. Il raduno è stato promosso dalle forze politiche guidate da Giuseppe Conte, Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Al di là del consueto e stucchevole dibattito sui numeri dei partecipanti – che conta poco di fronte alla sostanza – in una calda giornata festiva, migliaia di cittadini hanno deciso di far sentire la propria voce contro il massacro di civili inermi e affamati.

Elemento non secondario, la manifestazione si è svolta senza incidenti né infiltrazioni, a differenza di quanto accaduto in altre occasioni, dove la presenza di frange violente ha generato scontri con le forze dell’ordine.

I messaggi lanciati sono stati molteplici. Uno in particolare: la vile carneficina del 7 ottobre non può giustificare un contrattacco che, giorno dopo giorno, appare sempre meno come una legittima reazione e sempre più come una vendetta. Non c'è proporzione tra l’azione di Hamas e la reazione dello Stato israeliano.

Un’altra richiesta, annosa ma mai sopita, è quella del riconoscimento dello Stato di Palestina. A febbraio, questa proposta è stata respinta dalla maggioranza di centrodestra – con il sostegno di Azione e Italia Viva. Questi ultimi due partiti, evidentemente su posizioni differenti da quelle del “popolo di San Giovanni”, hanno preferito organizzare un happening in un teatro milanese.

Altro punto centrale della manifestazione è stata la condanna netta e senza ambiguità del governo Netanyahu. I manifestanti chiedono di non equiparare Hamas al popolo palestinese. Le posizioni favorevoli all’attuale primo ministro israeliano sono ben note: si pensi al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che si è recato a Gerusalemme per esprimere il proprio sostegno a Benjamin Netanyahu. Vi è poi un appoggio più subdolo, spesso mascherato da affermazioni del tipo: “Israele è una democrazia che funziona.”

Ma se davvero funziona, ci si chiede, perché il democratico Netanyahu calpesta i diritti umani e si rende responsabile di crimini di guerra? È la stessa Corte Penale Internazionale ad aver emesso, il 21 novembre 2024, un mandato d’arresto nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l’umanità.

Può una comunità che ha conosciuto l’orrore dell’Olocausto tollerare un governo senza morale? Ad oggi, le vittime dirette del conflitto nella Striscia di Gaza ammontano a 60.000, mentre quelle indirette – causate da condizioni sanitarie e alimentari – sono stimate in oltre 40.000.

È probabile che la manifestazione non sortisca effetti immediati, ma ha avuto il merito di far conoscere al mondo intero l’esistenza di un popolo che resiste. E di ricordare che non è solo la Palestina a soffrire: oggi sono ben 56 le nazioni coinvolte in guerre e conflitti.

Vittorio Alfieri