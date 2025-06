Una settimana di gran caldo in Sicilia

09/06/2025 08:26:00

La Sicilia entra in una nuova fase di caldo intenso. A partire da oggi, lunedì 9 giugno, l’isola sarà interessata da un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano che porterà temperature in forte aumento, cieli sereni e l’arrivo di sabbia sahariana in sospensione, che darà al cielo una caratteristica tonalità ocra.

Secondo le previsioni, ci aspettano almeno sette giorni di tempo stabile e molto caldo, con una seconda ondata rovente tra mercoledì 11 e domenica 15 giugno. Le temperature potranno superare anche di 6-8°C le medie del periodo, specie nel fine settimana.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 9 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutta l’isola, con lievi annuvolamenti solo sul Messinese tirrenico. Venti deboli e mari calmi o poco mossi. Temperature in leggera diminuzione sul versante nord ed est della Sicilia.

Martedì 10 giugno

Mattinata soleggiata ovunque, mentre nel pomeriggio sono attesi locali annuvolamenti nelle aree interne centro-orientali. Le temperature subiranno un leggero calo nel settore centro-meridionale.

Mercoledì 11 giugno

Il caldo torna a intensificarsi. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio potrebbero formarsi nubi più compatte e brevi rovesci sui rilievi del Messinese e nell’area dell’Etna. Altrove, prevale il sole. Temperature stazionarie, venti deboli e mari poco mossi.

Il caldo africano sembra destinato a dominare ancora a lungo. L’invito per i prossimi giorni è a proteggersi adeguatamente dal sole, evitare l’esposizione nelle ore più calde e mantenersi idratati.