Giornata di prevenzione odontoiatrica all’I.C. “Luigi Sturzo” con Kiwanis Club e Cammareri Srl

Si è svolta con grande partecipazione ed entusiasmo la giornata di prevenzione odontoiatrica presso l’Istituto Comprensivo Elementare “Luigi Sturzo”, un’iniziativa promossa dal Kiwanis Club in collaborazione con l’azienda Elmex, da sempre attenta alla salute orale dei più piccoli. L’evento è stato coordinato dal Dott. Domenico Cammareri,e dalla Dr.ssa Silvia Doro, odontoiatri presso lo studio dentistico Cammareri S.r.l, con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini sull'importanza dell’igiene dentale fin dalla tenera età.



Durante la giornata, gli alunni hanno preso parte a momenti educativi e ludico-formativi, ricevendo spiegazioni semplici ma efficaci su come prendersi cura dei propri denti, prevenire carie e sviluppare buone abitudini quotidiane. Grazie al supporto di materiale informativo fornito da Elmex, i bambini hanno anche ricevuto kit per l'igiene orale da portare a casa.

Il progetto si inserisce in un più ampio programma di educazione alla salute promosso dal Kiwanis Club, volto alla tutela del benessere dei più giovani, in linea con la sua missione di “servire i bambini del mondo”.

L'iniziativa ha riscosso grande successo tra alunni, insegnanti e famiglie, che hanno accolto con favore l'importanza di un’azione concreta di prevenzione.

"L’ auspicio è che giornate come queste possano essere replicate e diventare parte integrante dell’educazione scolastica, perché la salute del sorriso inizia fin da piccoli" ha dichiarato il Dott. Domenico Cammareri.

