La settimana sportiva: il Marsala Volley perde la Finale per la A2 - Germaine Lecocq protagonista nel Paralimpico

09/06/2025 06:00:00

• Volley: non riesce il colpo in trasferta all’EnoDoro Marsala Volley che torna sconfitta per 3-1 da Fasano in quella Finale promozione che avrebbe fatto tornare il sodalizio lilibetano nella serie cadetta di Volley femminile. Il Team pugliese di Coach Totero, che aveva sfiorato già nella scorsa stagione il salto di categoria, per tutta la stagione ha dimostrato di essere la squadra da battere del torneo. All’EnoDoro Marsala Volley serviva una vittoria per avere ragione del forte roster brindisino ed ha provato in tutte le maniere a mantenere alto il ritmo gara, recuperando i break delle padroni di casa e mettendo pressione ad un match che al termine del terzo set sembra ancora avere tanto da dire. Una partita difficile giocata al massimo delle proprie possibilità, un epilogo da considerare comunque un grande risultato per l’EnoDoro Marsala Volley specialmente se consideriamo le varie vicissitudini subite durante la regular season. Una stagione da applausi che servirà da partenza per nuovi obiettivi sempre più importanti a cui il Marsala Volley vuole ambire insieme allo splendido pubblico che la sostiene.

• Tennis Tavolo: una stagione di altissimo livello quella del settore Paralimpico della Germaine Lecocq TT Marsala che in giro per i vari tornei si conferma come società leader a livello regionale e nazionale. Un sodalizio, quello della Presidente Sandra Sorrentino, che crede nell’opportunità e nell’inclusione schierando i propri pongisti paralimpici anche nei campionati normodotati, ottenendo non solo il plauso delle società avversarie, ma anche tante vittorie in giro per l’italico stivale. In serie A2 paralimpica i ragazzi in carrozzina della Amaro Monte Polizo Germaine Lecocq hanno impressionato per capacità tecniche imponendosi in tutti e tre i concentramenti in cui si è giocato raggiungendo la vetta della classifica grazie ad un percorso netto di cinque spettacolari vittorie. Sarà la Finale Play Off a tre a decretare l’unica sconfitta, per Emanuele Carini e Francesco Sammartano capitanati da Francesco Fosa, contro l’Olimpycus che ha utilizzato un fortissimo straniero in occasione esclusivamente dei Play Off promozione. Nel 3° Torneo Regionale di Palermo sarà Francesco Carini, sempre in classe 3/5, a primeggiare con una netta vittoria per 3-0 su Di Dio. Ai Campionati Regionali Paralimpici di Canicattì conquista il titolo regionale classe 3/5 Francesco Sammartano, terzo posto con Francesco Fosa. Nel femminile un altro terzo posto con Pamela Tumbarello nella classe 11. La stessa giocatrice vincerà il secondo posto assoluto al Campionato Regionale di Società FISDIR tenutosi domenica 8 giugno a Mazara del Vallo.

• Pillole di Calcio: il Trapani 1905 ha formalizzato l'iscrizione nel Campionato di serie C dopo che la società ha regolarizzato tutte le posizioni debitorie, compresi gli stipendi, le imposte, gli F24 e le sanzioni derivanti dalla vicenda dei crediti d'imposta per i quali i granata hanno subito una penalizzazione di otto punti da scontare nella prossima stagione. Si tratta di quasi un milione di euro che il Presidente Valerio Antonini ha sborsato di tasca propria consentendo così alla città di poter ammirare un altro Campionato di serie C possibilmente giocandolo da protagonisti. Il Marsala 1912 annuncia il nuovo tecnico per la prossima stagione acquisendo le prestazioni di Mister Filippo Chinnici. Già durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo sodalizio la nostra redazione sportiva chiese al Presidente Casa lumi sulla figura del nuovo allenatore in Chinnici. In quell'occasione lo stesso Casa non smentì l'arrivo del tecnico che adesso ha firmato per la società azzurra. Un calciatore marsalese approda con il suo Pescara in serie B. E' Antonino De Marco che ha giocato la finale Play Off di serie C contro la Ternana, match terminato ai rigori dopo due tempi supplementari e vinto dai Delfini di Mister Baldini. La Folgore di Castelvetrano annunci Carmelo Di Salvo come nuovo Mister del sodalizio rossonero. Tante le novità tra cui l'ingresso di una nuova cordata con un programma ambizioso che parta dal settore giovanile. Mister Angelo Galfano dovrebbe essere il nuovo allenatore dell'Atletico Catania. Il tecnico marsalese, la scorsa stagione a Sciacca, potrebbe così allenare in campionati superiori dopo le esperienze in Eccellenza. In foto il neo tecnico del Marsala Filippo Chinnici.

• Futsal: la baby banda di Coach Rafa Torrejon vince anche la seconda gara delle Semifinali del campionato Under 19 Regionale - Fase Nazionale contro Ulivi Village, formazione del Lazio, grazie alle doppiette di Romano e Bonafede, ed alle reti di Cosenza, Valenti, Colangelo e Taormina. Un trionfale 8-1 che garantisce all'under 19 del Marsala Futsal 2012 l'appuntamento, la settimana prossima, per la Finale ad Eboli.

• Taekwondo: i mazaresi Emanuele Gancitano e Luisa Giacalone vincono il Bronzo alla Dream Cup 2025. Si è svolta l' 1 e 2 giugno presso il prestigioso Foro Italico di Roma la Dream Cup 2025 – Campionato Italiano a squadre, manifestazione nazionale di alto livello che ha visto in gara i migliori atleti in rappresentanza di tutte le regioni italiane. L’ASD Taekwondo 2000 ottiene un brillante risultato conseguito dai propri atleti Emanuele Gancitano e Luisa Giacalone, convocati nella Rappresentativa Sicilia, che hanno conquistato una meritata medaglia di bronzo nelle rispettive categorie, confermandosi tra i migliori a livello nazionale. Soddisfazione da parte dello staff tecnico composto dai maestri Vito Marino, Vincenzo Giametta, Michelle Marino e Laura Marino, che hanno seguito con dedizione la preparazione degli atleti e accompagnato gli stessi durante l’evento. Segnali positivi anche da Danilo Lo Piccolo, che si è distinto per impegno e determinazione, fermandosi con onore agli ottavi di finale dopo un'ottima prestazione.