E' "Nuvola" il primo singolo della cantante trapanese Mariel

È fuori NUVOLA, il primo singolo da solista di Mariel, artista emergente del territorio trapanese, nonchè cantante e frontwoman della nota band trapanese Foreway, finalista del concorso internazionale Tour Music Fest 2024. Come dichiara Mariel, questo progetto nasce dal desiderio di mettersi in gioco con una carriera da solista, in parallelo a quella già nota della sua band di appartenenza.



Il brano, seguito da videoclip ufficiale presente su YouTube, parla dell’importanza del chiedere aiuto quando ci si trova in situazioni di difficoltà. Molto spesso capita, nella vita di tutti i giorni, di sentirti spaesati e stanchi e di arrivare a pensare di non potercela fare da soli. Il supporto psicologico è diventato qualcosa di estremamente importante e spesso ci si vergogna a ricorrere ad esso, oppure semplicemente non si trova la voglia di farlo. Il brano esprime vicinanza e rassicurazione a chi si chiude in se stesso e pone grande importanza al valore del tempo che passa e che ci aiuta a convivere con le nostre paure ed accoglierle in maniera quasi terapeutica, rimarginando le ferite. Il testo è stato scritto dalla cantautrice stessa, gli arrangiamenti e la direzione musicale ed artistica sono stati curati dal maestro Gianluca Almanza, nonché storico amico e fido braccio destro di Mariel. È importante al giorno d’oggi avere nel nostro territorio artisti che, nonostante le difficoltà e i pochi spazi a disposizione, si autoproducono con le loro forze alimentando sogni, passioni e anche la speranza che le nuove generazioni possano mettersi sempre in gioco per esprimere al 100% sè stessi.



Inoltre il videoclip è stato anche dedicato al noto artista, e professore del Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti” di Trapani, Mauro Mannone, che è venuto prematuramente a mancare di recente, gettando nello sconforto migliaia di ex e attuali suoi allievi. Come ci tiene a sottolineare Gianluca Almanza, il prof Mannone, che inoltre condivideva con lui la passione per la musica, è stata una figura importante nella sua crescita artistica che gli ha permesso di accrescere la sua sensibilità.