Buongiorno24 del 10 Giugno 2025

10/06/2025 09:20:00

Buongiorno24, oggi martedì 10 giugno 2025

Trapani, ancora scontro sul Palazzetto: oggi secondo round Comune-Antonini

È fissato per stamattina il nuovo tavolo tecnico tra il Comune di Trapani e la SportInvest di Valerio Antonini. In gioco il futuro del PalaShark, tra ultimatum e tensioni crescenti.

Marsala, sorpresi a rubare un computer da un’auto: due denunciati

I Carabinieri di Marsala hanno bloccato due uomini che rubavano da una vettura in sosta. Oltre alla refurtiva, avevano con sé anche un coltello con lama da 15 cm.

Vandali alla Chiesa di San Liberale a Trapani: disegnata una porta da calcio

Deturpato con una bomboletta spray il prospetto principale della storica Chiesa di San Liberale. Indignazione e appello dei residenti: "Non abbandonate il quartiere".

Treno speciale Sicilia Express, torna l'offerta estiva: viaggio per 30 euro

Dopo il successo delle passate edizioni, torna anche quest’estate il treno speciale della Regione Siciliana per studenti e lavoratori fuori sede. Un viaggio economico per rientrare nell'isola.

