Giornata della Legalità ad Alcamo, la Polizia incontra gli alunni della scuola "Montessori"

10/06/2025 11:33:00

In occasione della “Giornata della Legalità”, istituita per commemorare la Strage di Capaci del 23 maggio 1992, gli alunni della Scuola elementare “M. Montessori” di Alcamo hanno partecipato a un incontro speciale con gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il locale Commissariato di P.S..

L’iniziativa, promossa con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani al valore della legalità e della giustizia, ha offerto un momento di riflessione e dialogo sul significato del sacrificio di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta.

Durante l’incontro, i bambini hanno potuto porre domande, ascoltare e partecipare a brevi attività educative dedicate ai principi fondamentali della convivenza civile e del rispetto delle regole.

Nell’occasione è stata anche illustrata l’attività delle volanti della Polizia, con la presentazione del veicolo in dotazione e della strumentazione utilizzata durante gli interventi. Gli alunni hanno potuto osservare da vicino l’equipaggiamento e conoscere le modalità operative del personale in servizio, mostrando grande curiosità e interesse.

Il momento si è concluso con grande emozione e coinvolgimento da parte di tutti presenti grazie al canto corale dell’Inno Nazione di Mameli, simbolo di unità, rispetto e impegno civico.

L’evento si inserisce nel percorso formativo dell’educazione alla cittadinanza attiva, per costruire sin dalla scuola primaria una cultura della legalità come fondamento di una società giusta e democratica.