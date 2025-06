Alcamo, il 13 giugno la presentazione del libro “Il Liberty nella Sicilia dei Florio”

10/06/2025 12:36:00

Venerdì 13 giugno alle ore 18:00, presso l’ex oratorio del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, sarà presentato il libro “Il Liberty nella Sicilia dei Florio” di Francesco Melia e Gaetano Palazzolo, edito da Il Pozzo di Giacobbe.

L’evento rientra nel calendario delle celebrazioni in onore di Maria SS. dei Miracoli. La presentazione sarà introdotta dai saluti istituzionali e vedrà gli autori dialogare con l’assessore alla cultura Donatella Bonanno.

Il volume offre uno sguardo originale sul Liberty siciliano, analizzando l’evoluzione architettonica e culturale dell’isola tra Otto e Novecento. Protagonista è la “casa”, intesa come simbolo del passaggio dalla nobiltà all’ascesa della borghesia imprenditoriale, con le famiglie Florio come emblema di un’epoca di straordinaria vitalità economica e artistica. Francesco Melia, docente e storico dell’arte, ha collaborato come consulente per I leoni di Sicilia, romanzo e serie TV. Gaetano Palazzolo, ricercatore e docente, è esperto di architettura tra Eclettismo e Liberty.