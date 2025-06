Alcamo, il 18 giugno la prima nazionale della “Missa Papae Ioannis” nella Chiesa Madre

10/06/2025 13:49:00

Mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 21:00, la splendida cornice della Chiesa Madre di Alcamo ospiterà la prima nazionale della “Missa Papae Ioannis”, opera del compositore Massimiliano Pace, dedicata a Papa Giovanni XXIII in occasione del decennale della sua canonizzazione.

Commissionata dal Comitato Roncalli 24, l’opera ha già riscosso successo internazionale con esecuzioni a Londra e Varsavia, e toccherà nei prossimi mesi città come Bergamo, Venezia, Sofia, Istanbul e Roma. Dopo Alcamo, sarà replicata il 19 giugno al Teatro Ariston di Trapani. La composizione, pensata per soprano, pianoforte e quattro violoncelli, unisce la liturgia canonica a una narrazione poetica su musica, con testi epistolari e poetici scritti dallo stesso Papa Roncalli. Una fusione intensa tra parola e suono che si preannuncia capace di emozionare profondamente il pubblico. A interpretare l’opera sarà il soprano alcamese Luciana Di Bella, affiancata dal pianoforte di Massimiliano Pace e da un prestigioso ensemble di violoncellisti: Matteo Salizzoni, Evva Miserska, Marina Comas Castineira, Carolina López Del Nero, con Francesco Maria Attardi come voce recitante. “È un onore accogliere questa prima nazionale ad Alcamo – ha dichiarato l’assessore alla cultura Donatella Bonanno – in un contesto di profonda devozione e bellezza come la nostra Chiesa Madre. Sarà un evento che unisce arte, musica e spiritualità in una celebrazione davvero indimenticabile.”