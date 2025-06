Trapani, si presenta la nuova guida turistica di Trapani, Erice e dintorni

10/06/2025 11:27:00

Sarà presentata domani, mercoledì 11 giugno alle ore 17:30 al Museo Pepoli di Trapani, la nuova edizione della guida turistica Trapani, Erice e dintorni, pubblicata da Trapani Welcome.

A distanza di 15 anni dalla prima uscita, il volume si rinnova nei contenuti e nelle immagini, diventando uno strumento aggiornato e interattivo per scoprire il territorio. La guida, in formato 12x22, è composta da 96 pagine interamente a colori e disponibile sia in italiano che in inglese. Al suo interno sono presenti codici QR che permettono l’accesso a video, visite virtuali e contenuti sempre aggiornati. Durante la presentazione, oltre ai saluti della direttrice del Museo Pepoli Anna Maria Parrinello, interverranno Paolo Salerno, curatore della guida e presidente del Lions Club Trapani, Lina Novara, storica dell’arte e direttrice del Museo Diocesano, e l’architetto Nino Morici. L’evento sarà anche occasione per riflettere su come Trapani e il suo territorio siano cambiati con l’evoluzione del turismo negli ultimi 15 anni.