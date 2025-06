Petrosino, questa sera dalle 22 al via la derattizzazione e disinfestazione

10/06/2025 18:58:00

Questa sera, martedì 10 giugno, a partire dalle ore 22:00, saranno effettuati interventi di derattizzazione e disinfestazione su tutto il territorio comunale di Petrosino. L’iniziativa fa parte delle attività di tutela igienico-sanitaria promosse per garantire un ambiente più sicuro e salubre per tutti i cittadini.

I trattamenti riguarderanno in particolare la presenza di ratti, zanzare, insetti infestanti e altri organismi che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica.

Si invitano i cittadini a prestare particolare attenzione durante lo svolgimento delle operazioni. È importante, infatti, evitare di lasciare cibo o acqua all’aperto, tenere porte e finestre chiuse durante l’intervento e per almeno due ore dopo la conclusione, raccogliere giochi e ciotole per animali, non stendere la biancheria e mantenere gli animali domestici all’interno delle abitazioni. Si consiglia inoltre di lavare accuratamente frutta e verdura prima del consumo nelle 24 ore successive.

I prodotti utilizzati saranno sicuri per la popolazione e per gli animali domestici, e saranno applicati nel pieno rispetto delle normative vigenti.