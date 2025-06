Giornata della Marina Militare: oggi la Capitaneria di Porto di Mazara apre le porte ai cittadini

10/06/2025 12:35:00

Oggi, martedì 10 giugno 2025 la Marina Militare celebra in tutta Italia la tradizionale Giornata della Marina, ricorrenza istituita il 13 marzo 1939 per commemorare l’impresa di Premuda, una delle più audaci azioni navali italiane della Prima Guerra Mondiale.

Anche la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo prende parte alle celebrazioni, aprendo le proprie porte al pubblico in occasione di questa importante giornata. I cittadini potranno visitare la sede della Guardia Costiera di mattina fino alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00. Un’opportunità per conoscere più da vicino le attività svolte dal personale della Marina Militare e il ruolo fondamentale della Capitaneria nella sicurezza della navigazione, nella tutela dell’ambiente marino e nel soccorso in mare.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro tra la comunità locale e la Forza Armata, per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini e promuovere la cultura del mare e della legalità.

La Guardia Costiera ricorda inoltre che, in caso di emergenza in mare, è sempre attivo il Numero Blu 1530, servizio gratuito disponibile su tutto il territorio nazionale, anche da rete mobile. Il numero consente di mettersi in contatto diretto con la Capitaneria di Porto più vicina per ricevere assistenza immediata.

Un’occasione speciale per rendere omaggio alla Marina Militare e per scoprire da vicino il quotidiano impegno delle donne e degli uomini in divisa al servizio del Paese.