Trapani, riaperta la piscina olimpica: ripartono le attività e arriva il grande sport internazionale

10/06/2025 09:23:00

Da qualche giorno a Trapani ha riaperto la piscina olimpica di Piazzale Ilio. L’impianto ha ripreso a pieno regime tutte le attività natatorie: il nuoto libero si può praticare dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00, il sabato fino alle 18.00. Domenica chiuso.

Ma non è tutto. La piscina sarà protagonista anche di eventi sportivi di rilievo: il 14 e 15 giugno resterà chiusa per ospitare le gare federali, mentre dal 18 al 22 giugno sono previsti orari ridotti per via della Trinacria Cup, torneo internazionale di pallanuoto maschile.

In vasca scenderanno il Settebello azzurro e le nazionali di Grecia, Spagna e Ungheria. Un’occasione importante non solo per gli appassionati, ma anche per chi vuole vedere da vicino lo sport ai massimi livelli.