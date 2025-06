"La Sicilia in ritardo nella spesa dei fondi PNRR per la formazione professionale"

10/06/2025 14:13:00

"La Regione Siciliana è in grave ritardo nella spesa dei fondi destinati alla Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori e nella conseguente spesa dei fondi Pnrr.

L’Avviso 6 relativo proprio alle politiche Gol è arrivato con quasi due anni di ritardo, mentre si sono perse le tracce dell’Avviso 7, pubblicato e poi ritirato dal governo regionale. In pratica le politiche per favorire l'inserimento o il reinserimento dei disoccupati attraverso piani formativi individuali sono al palo.

E proprio ieri il programma Rai Report ha fornito i dati che pongono la Sicilia, governata dal centrodestra, in basso alla classifica delle regioni per la spesa Pnrr, ferma al 15% nella nostra Isola. Il mancato avvio delle attività formative finisce per colpire anche i tanti giovani ai quali viene impedito l’accesso ad una formazione mirata ai fini degli sbocchi occupazionali e quei cittadini che non possono ricevere l’assegno di inclusione, previsto dalla normativa nazionale, erogabile solo a seguito della partecipazione obbligatoria ai percorsi formativi.

Sugli Avvisi 6 e 7 abbiamo interpellato per due anni il governo Schifani con richieste di audizione in V Commissione e con interrogazioni e richieste di informative in Parlamento, adesso scopriamo invece le tante inefficienze e i riardi sul Gol e la formazione professionale”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.