Al via il Letterando in Fest 2025, tra cultura, memoria e attualità

11/06/2025 13:44:00

Prende il via mercoledì 11 giugno, nell’Atrio superiore del Comune di Sciacca, la XVI edizione del Letterando in Fest, con un’anteprima d’eccezione: lo storico Tomaso Montanari dialogherà con Paola Caridi, direttrice del festival e voce autorevole sul Medio Oriente.

Il tema centrale dell’edizione 2025 è “Corpi”, intesi come specchio del presente e della storia in torsione, con uno sguardo rivolto a Gaza e al futuro dell’umanità.

La rassegna, fondata da Sino Caracappa, si articolerà in cinque giorni di incontri, dibattiti e spettacoli, con ospiti di rilievo come i magistrati Dino Petralia e Giovanni Di Leo, Monsignor Domenico Mogavero, i giornalisti del Guardian Alessio Mamo e Lorenzo Tondo, e scrittori come Gian Mauro Costa e Rosita Manuguerra. Dopo le prime due giornate al Comune e al Circolo Garibaldi, il festival si sposterà alla Multisala Badia Grande per un intenso weekend culturale.