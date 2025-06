Il 21 giugno la II edizione del Premio Internazionale Mozia. Ecco chi sono i premiati

11/06/2025 20:20:00

È tutto pronto per la seconda edizione del Premio Internazionale Mozia, prestigiosa iniziativa culturale ideata e promossa dall’Associazione Strada del Vino Marsala – Terre d’Occidente e dal periodico storico siciliano “Il Vomere”, con il sostegno della Fondazione Whitaker. A dare ufficialmente il via all’edizione 2025 è stato Gianni Letta, Presidente del Comitato Scientifico, che ha annunciato i nomi dei vincitori che saranno premiati sabato 21 giugno alle ore 18 nella suggestiva cornice dell’Isola di Mozia.

Un evento che mira non solo a celebrare le eccellenze italiane e internazionali in vari ambiti, ma anche – come sottolineato da Salvatore Lombardo, Presidente del Comitato Organizzatore – a rilanciare l’Isola di Mozia come tesoro di storia, natura e cultura, con l’auspicio di un futuro riconoscimento come Patrimonio UNESCO.

I premiati dell’edizione 2025

Tra i protagonisti della serata, figure di spicco del giornalismo, della scienza, del mondo ecclesiastico, della cultura e della tecnologia:

Bruno Vespa riceverà il Premio alla Carriera per il Giornalismo: una vita dedicata alla comunicazione e al racconto della società italiana.

Padre Paolo Benanti, tra i massimi esperti mondiali di Intelligenza Artificiale e membro del Comitato ONU sul tema, sarà premiato per il suo impegno nell’integrare tecnologia e dottrina cattolica.

Cardinale Fernando Filoni, storico diplomatico della Chiesa e Gran Maestro dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, riceverà il riconoscimento per il suo ruolo nella diplomazia ecclesiastica.

Mario Viola, figura di riferimento della comunicazione istituzionale e della sicurezza nazionale, verrà premiato per il suo operato all’interno della Polizia di Stato e della Scuola Superiore di Polizia.

Fabio Calabrò, direttore dell’Oncologia Medica dell’Istituto Tumori Regina Elena di Roma, sarà premiato per il suo impegno nella ricerca oncologica, in particolare nell’ambito dei tumori uro-genitali.

Per il cinema, il riconoscimento andrà all’attore Alessio Boni, interprete apprezzato tanto sul palco quanto sul piccolo e grande schermo, simbolo della qualità recitativa italiana.

Per il giornalismo televisivo, saranno premiate Laura Chimenti, volto autorevole del TG1, e Marta Serafini, inviata del Corriere della Sera nei più difficili scenari di guerra.

Il Premio alla Satira sarà conferito a Federico Palmaroli, in arte Osho, celebre per la sua ironia tagliente e l’originalità delle sue vignette tratte dalla cronaca politica.

Riconoscimento anche per Simona Malaspina, manager impegnata nella sostenibilità e nel riciclo di rifiuti pericolosi, figura esemplare della moderna impresa italiana.

Un premio alla memoria e alla carriera sarà inoltre assegnato a Mario Nanni, giornalista e tra i fondatori del Premio, scomparso lo scorso aprile.

A condurre la cerimonia sarà la giornalista Incoronata Boccia, già Vice Direttore del TG1 e attuale Direttore dell’Ufficio Stampa RAI, affiancata da Rosa Rubino, direttrice de Il Vomere e ideatrice del Premio.

Il Premio Mozia si conferma così un appuntamento culturale di rilievo che porta al centro del dibattito nazionale una delle perle storiche e archeologiche del Mediterraneo.