Erice ottiene un finanziamento PNRR per la rigenerazione urbana dell’area ex ASI

11/06/2025

Il Comune di Erice ha ottenuto un importante finanziamento pari a 4,2 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), linea "Rigenerazione urbana", destinato alla riqualificazione dell’area ex ASI di Rigaletta. Il progetto, elaborato dagli uffici comunali con il coordinamento del Settore Urbanistica, prevede la trasformazione dell’area industriale dismessa in uno spazio polifunzionale a vocazione sociale, culturale e ambientale.

«Questo finanziamento rappresenta un successo per l’intera comunità – ha dichiarato la sindaca Daniela Toscano –. È frutto di un lavoro strategico e sinergico tra amministrazione, uffici tecnici e progettisti. La rigenerazione dell’area ex ASI non è solo una questione urbanistica, ma una vera e propria scelta di visione: restituire alla città spazi di qualità, fruibili e inclusivi. Si tratta di un’opportunità per rilanciare il tessuto socioeconomico e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Il progetto è stato valutato positivamente per la sua capacità di coniugare sostenibilità ambientale, coesione sociale e rilancio economico, in linea con gli obiettivi del PNRR. Tra gli interventi previsti: la creazione di un parco urbano attrezzato, spazi per attività giovanili e culturali, un’area coworking, percorsi ciclabili e pedonali, e l’incremento del verde pubblico con specie autoctone.

«Il progetto tiene insieme ambiente, cultura e innovazione – ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Vincenzo Barreca –. Intervenire su un’area degradata per farne un modello di sviluppo sostenibile dimostra l’impegno dell’Amministrazione per una città più equa e vivibile. Ringrazio gli uffici comunali per la competenza e la tempestività nella redazione della proposta progettuale».

Celebrata la “Giornata della Legalità” con gli studenti degli Istituti comprensivi - Si è svolta questa mattina, presso il Teatro Gebel Hamed, la cerimonia conclusiva del progetto “Erice per la Legalità”, promosso dal Comune di Erice in collaborazione con le scuole del territorio, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le associazioni Antiracket e Libera.

Oltre 300 studenti degli Istituti comprensivi “G. Pascoli” e “G. Mazzini” hanno preso parte alla giornata conclusiva, frutto di un percorso annuale fatto di incontri, laboratori, visite guidate e attività teatrali sul tema della legalità e della cittadinanza attiva.

Nel suo intervento, l’assessora alla cultura e alla pubblica istruzione Rossella Cosentino ha sottolineato che «l’educazione alla legalità è un pilastro della formazione civica. I giovani devono conoscere, capire e vivere i valori della giustizia, della solidarietà e del rispetto delle regole. Questa giornata è il risultato di un percorso condiviso e partecipato che ha coinvolto famiglie, insegnanti, forze dell’ordine e associazioni».

Anche la sindaca Daniela Toscano ha ribadito l’importanza del progetto, affermando che «Erice conferma il proprio impegno nel promuovere la cultura della legalità, partendo proprio dai giovani. È da loro che dobbiamo ripartire per costruire una società più giusta. Il nostro grazie va a tutti coloro che hanno collaborato al progetto, dimostrando che solo insieme si può fare la differenza».

Riparte il servizio di mobilità turistica elettrica per il centro storico - È ufficialmente ripartito per la stagione estiva 2025 il servizio di mobilità turistica sostenibile “Erice Shuttle”, promosso dal Comune di Erice con l’obiettivo di rendere più accessibile il borgo storico e migliorare l’accoglienza ai turisti, riducendo al contempo l’impatto ambientale sul territorio.

Il servizio, operativo tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 20:00 con corse ogni 30 minuti, collega la stazione della funivia di valle con il centro storico tramite minivan elettrici a basso impatto ambientale. Il biglietto è integrato con l’Erice Card, che consente anche l’accesso ai principali siti culturali del borgo.

«La mobilità elettrica rappresenta un tassello fondamentale della strategia di sostenibilità urbana del Comune di Erice – ha spiegato l’assessore alla mobilità e al turismo Paolo Genco –. Garantire l’accesso al borgo in modo sicuro, comodo ed ecologico migliora la qualità dell’esperienza turistica e la vivibilità del centro storico. Il progetto è stato potenziato rispetto agli anni precedenti, con una maggiore frequenza delle corse e mezzi più capienti».

Anche la sindaca Daniela Toscano ha commentato con soddisfazione la ripresa del servizio: «Abbiamo scelto una linea chiara: valorizzare il patrimonio storico e ambientale di Erice puntando su un modello turistico sostenibile. Questo servizio è una risposta concreta e operativa. Ringrazio gli uffici comunali e la società di gestione per la collaborazione. Erice cresce anche grazie a questi piccoli, grandi passi».