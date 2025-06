Erasmus+ I.C. Garibaldi Pipitone: formazione dei docenti su lingue, digitale e sostenibilità in Europa

11/06/2025 10:00:00

L’ I.C. Garibaldi Pipitone ha avviato l’internazionalizzazione del proprio istituto grazie al progetto Erasmus+ dal titolo “A step forward towards Europe” avente il codice 2024-1-IT02-KA122-SCH-000218807 co-finanziato dall’Unione Europea nel programma Erasmus+ 2021-2027. Tale programma prevede l’erogazione complessiva do 26,2 miliardi di euro per il periodo suddetto ed offre a milioni di partecipanti l’opportunità di studiare, formarsi, maturare esperienza e svolgere attività di volontariato all’estero. “Grazie al progetto 10 docenti del nostro istituto hanno avuto la possibilità di seguire corsi di formazione all’estero orientati alle competenze linguistiche, all’uso del digitale e all’attenzione verso la sostenibilità ambientale” dichiara la referente Erasmus+ R. Simona Sarullo. In particolare dal 17 al 23 Marzo 2025, le docenti V. Tiziana Genna, Concetta Portolano, Maria Rosa Giacalone e Stefania Venuti hanno partecipato a un corso di formazione Erasmus+ “English language intermediate” in lingua inglese per migliorare le proprie competenze linguistiche potenziando le quattro abilità (Speaking, Writing, Listening e Reading) in un ambiente internazionale e stimolante.



Durante la settimana, le partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con colleghi di diverse nazionalità, arricchendo la propria esperienza professionale e personale e le attività culturali organizzate hanno permesso loro di esplorare la storia e la cultura irlandese a partire dalla partecipazione alla festa nazionale di Saint Patrick’s Day. L’Erasmus+ a Helsinki è stato un esempio concreto di come l’educazione, la cooperazione internazionale e l’impegno per la sostenibilità possano fondersi in un’esperienza di crescita personale e collettiva: un modello da replicare, per costruire un’Europa sempre più verde, solidale e interconnessa. Con i suoi vasti spazi verdi, una rete capillare di piste ciclabili e un impegno concreto verso la neutralità climatica, Helsinki si è dimostrata una città-laboratorio ideale. Una parte fondamentale del corso sulla sostenibilità ambientale, cui hanno preso parte le docenti Sofia Del Puglia, Annalisa Scibilia e Rosamaria Asaro, è stata la creazione di progetti concreti: ogni gruppo ha ideato una proposta per rendere più sostenibile la propria comunità di provenienza. Tale esempio di U.D.A. interdisciplinare verrà poi proposta ai nostri alunni dell’I.C. Garibaldi Pipitone a partire da Settembre 2025.



Dal 26 al 30 Maggio si è infine svolto a Malta un corso di formazione sul digitale che ha visto la partecipazione attiva di tre docenti del nostro istituto: la professoressa Maria Tramontana e le docenti Samanda Pellegrino e Giuseppina Palma. Il corso di formazione ha riunito insegnanti da tutta Europa per riflettere sul ruolo delle tecnologie nella scuola contemporanea. Durante le intense giornate di lavoro, le docenti partecipanti hanno esplorato temi chiave come l’intelligenza artificiale applicata alla didattica, le piattaforme digitali per la collaborazione tra studenti, la realtà aumentata e virtuale in aula, e le buone pratiche per un uso sicuro e consapevole del web.



L’iniziativa ha evidenziato l’importanza di una formazione continua per il personale scolastico nell’era digitale e Malta si è confermata come un crocevia di innovazione e cooperazione europea. «Non si tratta solo di imparare nuovi strumenti, ma di cambiare mentalità: pensare al digitale, alla sostenibilità e all’uso sempre maggiore delle lingue straniere significa ripensare il modo in cui insegniamo, comunichiamo e coinvolgiamo gli studenti», ha commentato la Dirigente scolastica Maria Parrinello, sostenitrice della progettualità che ha coinvolto l’I.C. Garibaldi Pipitone in senso lato.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)