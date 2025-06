Marsala dà l’ultimo saluto a Sebio De Bartoli, imprenditore del vino e uomo di cultura

11/06/2025 10:39:00

Un silenzio composto, carico di dolore e riconoscenza, ha avvolto ieri il Santuario Santo Padre delle Perriere a Marsala, dove si sono svolti i funerali di Sebastiano “Sebio” De Bartoli. Aveva 47 anni. La città lo ha salutato con commozione e affetto, stringendosi intorno alla sua famiglia per l’ultimo abbraccio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nella comunità, nei suoi amici e in chi lo ha conosciuto attraverso i suoi vini e la sua arte.

La celebrazione è stata officiata da padre Giuseppe Inglese, amico personale di Sebastiano, che ha ricordato la sua generosità anche nei confronti del Santuario, al quale donò un Cristo in bronzo da lui realizzato, oggi collocato all’ingresso e vegliare sui fedeli.

Una vita intensa, tra vino, arte e amicizia

Sebio era figlio di Marco De Bartoli, pioniere del vino naturale in Sicilia. Ma la sua traiettoria, pur nel solco della famiglia, è stata tutta personale. Da bambino correva tra le vigne di Samperi e Bukkuram, affascinato dal rumore dei motori e dalla materia da plasmare. La passione per la velocità e la scultura lo accompagnò a lungo, prima che trovasse anche lui il proprio linguaggio nel vino, in quella che per lui non era solo un’attività imprenditoriale, ma una forma di espressione e identità.

A ricordarlo con parole toccanti è stato anche Nanni Cucchiara, di Slow Food, che ha ricomposto con delicatezza i tasselli della sua vita: “Avevi trovato la maniera di esprimerti attraverso vini totalmente tuoi. Attorno al vigneto di Bukkuram avevi costruito un progetto che parlava di te: a tratti graffiante e impetuoso come lo zibibbo integrale, a tratti capace di dolcezza e slanci infiniti come il tuo passito”.

Il ritorno a Marsala, tra dignità e fede

Negli ultimi tre anni, Sebastiano ha affrontato la malattia con forza, fede e discrezione. Quando ha capito che il tempo a disposizione si stava esaurendo, ha voluto tornare a Marsala, “forse l’unico posto che ha sentito veramente suo”, come scrive Cucchiara. E lo ha fatto con dignità, circondato dall’affetto della sua famiglia, degli amici di sempre e della sua comunità.

In città, la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio. Non solo tra gli addetti ai lavori del mondo del vino, ma anche tra chi aveva avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne l’intelligenza, la sensibilità, l’ironia garbata e quel sorriso mai domo, neppure nel dolore.

Un’eredità fatta di bellezza, intuizione e passione

Sebio De Bartoli lascia un vuoto profondo, ma anche un’eredità umana e culturale che va ben oltre l’azienda di famiglia. Lascia i suoi vini, i suoi pensieri, le sue sculture, e una testimonianza preziosa: quella di chi ha saputo coniugare radici e visione, silenzio e forza, eleganza e determinazione.

“Fai buon viaggio, Sebio”, ha scritto chi lo ha amato. E Marsala, ieri, glielo ha sussurrato con il cuore in mano.