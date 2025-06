Grande successo per Le Libellule Marsala: 7 ori al Campionato Italiano Twirling di Novara

11/06/2025 16:30:00

Pronostici della vigilia pienamente rispettati in Piemonte. Sedici, complessivamente, le medaglie conquistate dalle ‘azzurrine’ e dall’unico ginnasta tesserato. La società coordinata sul campo dal tecnico federale FITw Giulia Mirabile si conferma dunque tra le prime, per risultati, nel sud Italia e tra le prime tre in Sicilia: “Crescita costante negli anni da parte di tutte le nostre atlete, molte delle quali transitate nelle categorie superiori e pertanto più competitive”. Testa ora al saggio di fine anno, il 20 giugno a Marsala ed alla World Cup di agosto a Torino con l’atleta Chiara Parisi. Sette ori (tra competizioni Singole e Duo) ed altrettanti nuovi titoli tricolori in bacheca. A cui vanno sommati i non meno preziosi 5 argenti ed altri quattro podi a bronzo, per un complessivo di 16 medaglie. Assolutamente non male per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala Twirling, al culmine del Campionato italiano assoluto della specialità per la serie B e C e per la Coppa Italia, disputato alla presenza di oltre 300 atleti ed atlete da tutta Italia sul parquet del Pala Igor, a Novara. Il sodalizio lilybetano presieduto da Mattia Galuppo e rappresentato dal primo dirigente Fabrizio Mannone si conferma pertanto, per vittorie colte sul campo, tra le migliori società del Sud Italia e tra le prime tre in Sicilia. Un risultato che non fa altro che valorizzare ulteriormente il lavoro svolto quotidianamente in palestra con passione, sacrificio e competenza dal tecnico federale FITw (Federazione italiana Twirling) Giulia Mirabile: “Dire che siamo felici è poco – esordisce dopo la esperienza piemontese il responsabile tecnico Le Libellule – in occasione delle Fasi regionali possiamo ben dire di aver dominato la scena, con ben 17 medaglie d’oro conquistate in due distinte occasioni sulle tre previste dal calendario, nei palazzetti di Patti e Caltagirone”. “A Novara il giusto premio per questa crescita che ritengo assolutamente costante nel tempo – ribadisce Giulia Mirabile – va ribadito come diverse atlete siano quest’anno transitate in categorie superiori e, pertanto più performanti e competitive, con avversarie di tutto rispetto e, a volte, perfino più esperte. Tuttavia i risultati ci hanno premiato ugualmente, con merito. Il lavoro paga sempre”.

Tra le medaglie d’oro vinte singolarmente al Pala Igor di Novara spicca quella della vice allenatrice di Strasatti di Marsala Lucrezia De Vita, nella categoria X-Strut Senior B (a cui si aggiungono un quarto posto e, quindi, un bronzo sfiorato per pochissimo nel Freestyle Senior B ed un’ottava piazza, colta in coppia con la quattordicenne Dijamila Musella nel Duo Senior C). Quest’ultima è tornata a Marsala con al collo il bronzo ottenuto nell’X-Strut Youth B e la 4a piazza nel Freestyle Youth A. Riluce senza dubbio di luce propria anche la medaglia d’oro al petto della piccola ma volitiva Gaia Pipitone, capace, con una prestazione straordinaria, di mettere in riga ben 19 (diciannove) avversarie nella specialità Freestyle Cadetti B, per la gioia di mamma Giusy. Nuovo titolo di campionessa italiana Twirling per la giovanissima petrosilena Anna Genovese, nel Freestyle Cadetti A, davanti ad altre quattro rivali. Gaia ed Anna hanno inoltre colto insieme il bronzo nel Duo Cadetti C, una grande soddisfazione. Altro oro ed ennesimo titolo italiano in coppia a nome dell’esordiente petrosilena Giulia Pipitone e dell’altra debuttante ed omonima Sara Pipitone, nel Duo Youth Beginners. Quest’ultima è stata inoltre capace di agguantare il podio a bronzo nel Solo Youth Beginners 2011-2012, staccata peraltro di pochissimo dalla marsalese e compagna di colori alla do’ TERRA Le Libellule Italia Greta Angelo, medaglia d’argento con bravura nella stessa categoria. Ancora in coppia, Greta ha conquistato in terra piemontese il bronzo con una brillante prova insieme ad Alice Ragona, nel Duo Youth Beginners.

Si confermano con un’ennesima medaglia d’oro anche i giovanissimi Sara Mannone e Leo De Marco, ormai una coppia consolidata per la specialità Duo Cadetti B. Per Sara, a Novara, anche il titolo di vice campionessa italiana Twirling, nella specialità Freestyle Cadetti C. Le Libellule si librano leggere in volo anche nella competizione a squadre, come tradizione, da tempo. Medaglia d’oro e titolo italiano per il Twirl Team Senior C, con Adele Genovese, Chiara Parisi, Greta De Marco, Lucrezia De Vita, Marta Sciacca, Ginevra Monteleone e Chiara Chibbaro abili ad “arpionare” la coppa consegnata dalla Federazione alla squadra vincitrice della categoria. Parimenti oro ed altro strepitoso titolo tricolore assoluto per il Team Artistico Cadetti C, dove i marsalesi Sara Mannone, Anna Genovese, Gaia Pipitone, Lara Bilello e Leo De Marco, hanno ancora una volta prevalso con un buon margine di vantaggio sulle storiche “rivali” siracusane di Medea, al culmine di un confronto sportivo come sempre serrato. Non meno memorabili, a Novara, anche le medaglie d’argento e, con esse, il titolo di vice campionesse italiane Twirling, per Clara Sciacca (nel Freestyle Youth B “2011”, con ben 18 atlete a “battagliare” nella categoria), per Chiara Parisi (nello X-Strut Junior A; per lei anche la quinta piazza nel Freestyle Junior A) e per la giovanissima debuttante Lara Bilello (abile nel garantirsi il secondo gradino del podio nella categoria Solo Cadetti Beginners). A sfiorare il sogno del podio, davvero per un soffio in questa occasione ai tricolori piemontesi, è stata l’altra petrosilena Greta De Marco, quarta nel Freestyle Youth C (e sesta classificata nell’X-Strut Youth A), mentre il quinto posto di coppia lo hanno portato invece a casa Sara Sciortino e Chloe Gerardi, nel Duo Youth B. Per entrambe anche piazzamenti minori in altre categorie. Sempre scorrendo le classifiche, 6a posizione, a Novara, per la brava petrosilena Adele Genovese (Freestyle Junior A), per Chiara Chibbaro (Solo Junior A; anche settima nel Due Bastoni Junior B) e per Ginevra Monteleone (sesto posto nel Freestyle Youth B; per lei anche un altro piazzamento minore).

Al Campionato italiano Twirling al Pala Igor di Novara, pur senza conquistare posizioni di vertice, si sono tuttavia distinte Clelia Scurti, Alessia Papa e Marta Sciacca. Sempre più confidente con le compagne più grandi e con il Twirling, in terra piemontese anche la Mascotte ufficiale, Amy Galuppo (figlia del tecnico Federale Giulia Mirabile e del presidente della società marsalese Mattia Galuppo), 3 anni da compiere ad agosto. A fare il tifo da casa, infine, anche Costanza Lipani, la quale non ha potuto prendere parte ai tricolori novaresi a causa di un perdurante infortunio di natura muscolare che le ha impedito di qualificarsi. Per la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala è tuttavia già tempo di pensare al Saggio di fine anno, che vedrà tutte le atlete protagoniste impegnate in spettacolari coreografie (alcune delle quali inedite) sul parquet del “PalaBellina” di Marsala, storico palazzetto che ha ospitato sino ad alcuni anni addietro alcuni campionati della serie A2 di pallavolo femminile, venerdì 20 giugno. Più avanti, dall’8 al 10 agosto, Chiara Parisi rappresenterà infine la società e la Città di Marsala in occasione del World Technical Baton Twirling Championship e della Nations Cup (il Campionato del mondo della specialità), in programma sul parquet dell’Inalpi Arena di Torino, ai quali l’atleta lilybetana si è qualificata con merito. Un’ennesima occasione per affermare il talento cristallino delle ginnaste preparate dal tecnico Giulia Mirabile e proposte da Le Libellule Marsala.