Buongiorno24 del 12 Giugno 2025

Marsala sotto shock: muore una bimba di 20 mesi

La piccola, originaria di Vittoria, ha accusato un improvviso malore mentre era in vacanza con la famiglia. Vani i soccorsi. Dolore e sgomento tra Marsala e Vittoria.

Castelvetrano, migliaia in strada per Mary BonannoUna fiaccolata commossa ha attraversato la città per ricordare la donna uccisa dal marito. Dalla piazza Escrivà alla Chiesa Madre, un unico messaggio: «Basta violenza sulle donne, si riparta dall’educazione».

Sicilia, 5 milioni contro la povertà e l’emergenza alimentare

La Regione rifinanzia la legge contro l’indigenza: aiuti immediati alle famiglie in difficoltà e sostegno agli enti di terzo settore. Schifani: «Un intervento prioritario per chi vive ai margini».

Sanità siciliana nel caos: 230 mila visite e ricoveri sospesi

Liste d’attesa interminabili e nessuna risorsa per il privato convenzionato. Malati e famiglie sempre più soli e disperati.

Marsala, processo "Virgilio": imputati scelgono il silenzio

Gli undici presunti spacciatori arrestati nel 2023 non rispondono in aula. Il processo proseguirà il 24 giugno con i testimoni della difesa.

