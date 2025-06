Alcamo: “La Tavula è Trazzera”, una cena multietnica per un Mediterraneo di pace

12/06/2025 09:57:00

Domenica 15 giugno, a partire dalle ore 19.30, Piazza Ciullo ad Alcamo si trasformerà in un grande spazio di incontro, accoglienza e dialogo con “La Tavula è Trazzera – Un Mediterraneo di Pace”, evento promosso nell’ambito dei festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli.

Ispirata alla “trazzera”, antica via rurale siciliana simbolo di passaggio e connessione, l’iniziativa propone una lunga tavolata multietnica da 200 posti, capace di accogliere – con turni – oltre 500 persone. Organizzata da un ampio fronte di associazioni, gruppi scout, volontari e comunità straniere-alcamesi, la cena condivisa celebra la diversità culturale come risorsa per costruire una società più inclusiva e armoniosa. Ogni partecipante porterà in tavola le pietanze tipiche del proprio paese d’origine, in uno scambio gastronomico e umano unico nel suo genere.

L’evento vedrà la partecipazione delle comunità religiose locali – dalla Diocesi di Trapani alla Moschea di Alcamo, fino alla Chiesa Ortodossa – e accompagnato dal concerto dell’Orchestra Popolare di Marsala e da interventi musicali e testimonianze, tra cui quella di Luca Casarini.