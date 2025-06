Trapani, arriva KFC: fast food nella zona del porto

12/06/2025 11:29:00

Dopo McDonald’s, anche KFC (Kentucky Fried Chicken) sbarca in provincia di Trapani. La catena americana, specializzata in pollo fritto, aprirà un nuovo punto vendita a Trapani, nella zona del porto, sul lungomare. A gestirlo sarà la Compo Sud S.r.l., licenziataria del marchio per l’area.

L’annuncio, benché non ufficiale, è stato anticipato ieri da un post pubblicato sul profilo Instagram di KFC Italia, che ha incuriosito molti trapanesi: nella foto, scattata proprio in città, appare un riferimento alla celebre serie tv Squid Game. È l’inizio di un’operazione di marketing virale: in varie zone di Trapani sarebbero infatti stati trovati i misteriosi bigliettini triangolari e quadrati, simboli che rimandano direttamente al gioco mortale reso famoso da Netflix, la cui terza stagione è in uscita.

Attualmente KFC conta 122 ristoranti in Italia e ha in programma 30 nuove aperture nel 2025. Quella di Trapani sarà la prima in assoluto nella provincia.

Dopo l’annuncio, nei mesi scorsi, dell’apertura del terzo fast food McDonald’s a Marzara l’arrivo di KFC conferma un trend in crescita anche nel Trapanese: l’espansione delle grandi catene internazionali del food, con una predilezione per le aree urbane a forte vocazione turistica.

Nei prossimi giorni è atteso l’annuncio ufficiale dell’apertura, che potrebbe avvenire entro la fine dell’estate.