Previsione del prezzo del petrolio per il 2025

12/06/2025 09:00:00

I mercati petroliferi globali stanno per affrontare un'incertezza senza precedenti nel 2025. Con l'OPEC+ che fornisce al mercato barili extra di petrolio, la produzione statunitense ai massimi livelli e l'escalation delle sanzioni sull'offerta russa, i prezzi potrebbero diventare estremamente volatili e difficili da prevedere. In questa analisi, esamineremo i principali fattori che influenzano il prezzo e modelleremo gli scenari più probabili per il Brent, che vanno da mercati stabili fino al caos sopra i 90 dollari qualora le sanzioni contro la Russia scatenino una crisi.



Situazione attuale dei prezzi – traiettoria ribassista Il petrolio non è solo una forza trainante dell’economia mondiale, ma è anche un asset estremamente attraente nel trading di materie prime insieme all’oro e alle coppie FX. Sia gli investitori che i trader cercano di cogliere il sentiment e le dinamiche per fare scommesse redditizie. A causa dell'incertezza, i prezzi del Brent si stanno muovendo in un intervallo da aprile 2025, poiché investitori e trader non riescono a decidere quale lato del mercato sostenere, rialzisti o ribassisti. Il movimento lento e costante del prezzo è dovuto anche all’abbondante offerta di petrolio, nonostante guerre e sanzioni. I picchi di prezzo causati dai conflitti in Medio Oriente e dalle invasioni russe sono stati relativamente di breve durata grazie alle grandi scorte. Il prezzo potrebbe testare il livello dei 60 USD se continuerà a mostrare segnali negativi nei grafici. Tuttavia, conoscendo l’attuale incertezza geopolitica e i continui annunci di dazi dagli USA, non è sorprendente che qualcosa possa accadere e il prezzo possa impennarsi nell’area dei 70 dollari, come previsto dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA).



Dinamiche di domanda e offerta – una gigantesca scacchiera L’OPEC+ aggiungerà 411.000 barili al giorno a metà 2025, dando priorità alla quota di mercato rispetto al prezzo. Poiché anche i produttori statunitensi hanno beneficiato dell’aumento dei prezzi, se l’OPEC inonda i mercati con nuovo petrolio, i trivellatori USA potrebbero affrontare una crisi di redditività. Il rallentamento della Cina, alle prese con crisi immobiliari, deflazione e penetrazione dei veicoli elettrici, limiterà anche la crescita della domanda nel 2025. Potrebbe scendere fino a 0,5 milioni di barili al giorno, la metà dei livelli pre-pandemia.L’India resta un punto luminoso, ma dipende fortemente dal petrolio russo (40% del greggio), il che la rende altamente vulnerabile alle sanzioni, soprattutto se gli Stati Uniti introdurranno misure ancora più severe.



Le sanzioni e il loro impatto Le sanzioni esistenti stanno colpendo, ma non distruggendo, poiché c’è ancora margine. I tetti ai prezzi e le sanzioni sulle petroliere hanno ridotto le entrate petrolifere russe a 585 milioni di dollari al giorno (aprile 2025), con un calo del 14% su base mensile. Le "shadow tankers" ora trasportano il 53% delle esportazioni, rispetto al 65% di gennaio, poiché le flotte del G7+ stanno tornando. Di conseguenza, persistono scappatoie. Il greggio Urals è scambiato a 60 dollari al barile, appena sopra il limite, il che consente spedizioni legali. India e Cina sono i principali acquirenti del petrolio russo sanzionato, che rappresenta quasi l’80% delle esportazioni russe tramite trasferimenti nave-a-nave per eludere il rilevamento.



Probabili sanzioni più severe Trump è rimasto deluso dalla riluttanza della Russia a fermare la guerra e potrebbe imporre sanzioni ancora più rigide sul petrolio e sul settore finanziario russi. Questo potrebbe infliggere un colpo importante all’economia russa già indebolita.Se l’UE adotta la proposta ucraina di penalizzare gli acquirenti di petrolio russo, le importazioni di Cina e India potrebbero precipitare. Nel breve termine, circa 1,5 milioni di barili al giorno potrebbero uscire dal mercato, facendo salire il Brent sopra gli 80 dollari al barile. Vietare un numero significativo di flotte ombra potrebbe restringere ulteriormente l’offerta di Urals. La minaccia di Trump di azzerare le esportazioni iraniane comporta un altro rischio di carenza di 1 milione di barili, e combinata con le sanzioni alla Russia, potrebbe spingere il prezzo del Brent verso la fascia dei 90 dollari.



Conclusione – come orientarsi nell’incertezza I mercati petroliferi nel 2025 dipendono da tre pilastri principali: la capacità dell’OPEC+ di continuare a inondare i mercati nonostante l’impatto ribassista sui prezzi, l’escalation delle sanzioni con misure secondarie che possono riscrivere i flussi commerciali da un giorno all’altro, e la resilienza della Cina. L’ipotesi con maggiore probabilità è che il prezzo continui a muoversi lentamente all’interno di un intervallo per testare le zone di supporto. Tuttavia, se la produzione eccessiva continua mentre nulla cambia sul fronte sanzioni, il prezzo potrebbe scendere ulteriormente a 55-60 dollari al barile. In un’eventualità rara, le sanzioni potrebbero paralizzare le esportazioni russe e iraniane, facendo esplodere i prezzi oltre i 90 dollari.

