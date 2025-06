Tiro a Volo: il mazarese Vincenzo Foderà Oro alla Red Shoot Tour in Calabria

12/06/2025 12:30:00

Il tiratore mazarese Vincenzo Foderà vince l'oro nella 13° Finale del Red Shoot Tour di Fossa Olimpica tenutasi a Cerchiara Calabra (CS) nello scorso fine settimana. Un risultato di assoluto rilievo in una gara di Finale, molto sentita per chi pratica il Tiro A Volo, con 146 tiratori di tutte le categorie che si sono confrontati sui 100 piattelli. Foderà si imporrà con il risultato di 97 su 100 distinguendosi un'altra volta su tutti grazie ad una performance perfetta che è valsa il prestigioso titolo. Le parole di Foderà: “È stata una gara molto avvincente sotto il livello agonistico, ho dovuto fronteggiare tiratori di alto livello in condizioni climatiche impossibili con temperature molto alte. Sono molto contento di come ho iniziato questo 2025 visto che ho già vinto Il titolo di Campione Regionale d'Inverno di Fossa Olimpica ed un Titolo Regionale di Fossa universale. Tre prove che mi hanno permesso di accedere con una prova di anticipo alla Finale del Campionato Italiano estivo. Oggi più che mai sono pronto ad affrontare gare sempre più difficili grazie anche alla mia società, il TAV Marsala ed agli sponsor che mi sostengono".