Rissa violenta tra familiari a Marsala, uomo finisce ai domiciliari dopo la condanna

13/06/2025 12:38:00

Un uomo marsalese, classe 1983, è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare dopo una condanna definitiva per il reato di rissa aggravata. A eseguire il provvedimento, nei giorni scorsi, è stato il personale del Commissariato di Polizia di Marsala, in seguito all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala.

L’uomo, in precedenza senza precedenti penali, è stato ritenuto responsabile di aver preso parte attiva a una violenta rissa scoppiata in via Giovanni Falcone, a Marsala, tra due gruppi familiari contrapposti. Un litigio nato per futili motivi, ma degenerato in una feroce colluttazione.

Durante la lite, uno dei partecipanti ha colpito un rivale con una coltellata alla schiena, provocandogli gravi ferite. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Vincenzo Cervello” di Palermo in condizioni critiche.

Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato di Marsala hanno consentito di ricostruire l’intera dinamica e individuare le responsabilità. L’uomo è stato condannato con sentenza passata in giudicato e ora dovrà scontare la pena agli arresti domiciliari.