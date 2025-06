Tragedia al porto di Trapani: marinaio inglese muore dopo essere stato investito

13/06/2025 12:37:00

È morto all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani il marinaio trentenne di nazionalità inglese rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, al molo Ronciglio, nell’area portuale della città.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo — imbarcato su un rimorchiatore ormeggiato nel porto — si trovava nei pressi del punto di ormeggio del mezzo su cui lavorava, quando è stato travolto da un’auto in transito. L’impatto è stato violento. Le condizioni del marinaio sono apparse subito gravissime.

I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, e l’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale trapanese. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, non ce l’ha fatta: è deceduto poche ore dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’area del molo Ronciglio, in cui si è consumata la tragedia, è spesso attraversata da mezzi in servizio portuale e personale marittimo, in un contesto in cui la sicurezza resta un tema delicato.

La notizia della morte del giovane marinaio ha scosso l’equipaggio del rimorchiatore e tutto il personale portuale.