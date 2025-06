Tonnarella, domenica il trofeo podistico “PA-M-ARE 2.0 2025” sul lungomare Fata Morgana

13/06/2025 12:21:00

Domenica 15 giugno, dalle ore 8:00 alle 12:00, il lungomare Fata Morgana di Tonnarella sarà teatro del trofeo podistico “PA-M-ARE 2.0 2025”, appuntamento sportivo organizzato dall’associazione PAM Nuova Gioventù Mazara con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni Corro per Dà e Borgo Blu.

L’evento, valido come 7ª prova del 22° Grand Prix Provinciale di Trapani e come tappa ufficiale del circuito BioRace, vedrà la partecipazione di circa 300 atleti tra master e senior, impegnati su un circuito di 2700 metri da ripetere tre volte, con partenza e arrivo previsti nei pressi del lido Coral Bay.

Non solo sport, ma anche intrattenimento e solidarietà: la gara sarà accompagnata dalla diretta di Radio Azimut coordinata da Gianfranco Campisi, con il commento tecnico di Mimmo Piombo, e si concluderà con le premiazioni per i primi assoluti maschili e femminili, oltre ai migliori tre di ogni categoria. Premi speciali “Corro per Dà” e “Borgo Blu” saranno assegnati rispettivamente al 22° e all’11° classificato, in omaggio a Daniele e Sofia, simboli dell’impegno sociale delle due associazioni.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità: divieto di fermata con rimozione forzata sul lungomare dalle ore 22:00 di sabato 14 alle 13:00 di domenica 15 giugno, e divieto di transito dalle ore 7:00 alle 13:00 in tutte le strade che collegano via Bessarione al lungomare, con accesso consentito solo a residenti e mezzi di servizio, ma senza possibilità di transitare sul tratto interessato.