Referendum: una foto sul razzismo latente nella società progressista 

13/06/2025 06:00:00

di Katia Regina

Nella foto di gruppo ci sono anch'io, sono in fondo a sinistra, così a sinistra che mi si vede solo a metà. E meno male, dico, ora che abbiamo i dati definitivi e dettagliati su come si è votato ai referendum. Non sono delusa per la sonora sconfitta, si sapeva benissimo che non si sarebbe raggiunto il quorum, sono sconcertata per un dato in particolare, il più difficile da mandar giù: 6 elettori su 10 hanno votano No sul quesito che avrebbe potuto dimezzare gli anni per ottenere la cittadinanza italiana agli stranieri extracomunitari.

Posto che quei 10 elettori dovrebbero, in teoria, essere tutti di Sinistra, quei 3 che mancano alla conta dei Sì, aprono uno squarcio sulla tela, ormai logora e ingiallita, sull'ipotetico quadro che pensavo esistesse. Chi potrebbero essere, mi sono chiesta, questi tre dei dieci. Magari qualcuno lo conosco, statisticamente potrebbe essere. E se fosse quello accanto a me nella foto di gruppo? O forse quello che mi sta davanti, l'ho sentito più volte dire: sì, ma... quando si parla di immigrati.

Ora, che si possa avere una percezione distorta del pericolo criminalità per colpa degli immigrati ci può stare, i fattori che concorrono sono diversi: emotivi, mediatici, ideologici, politici... appunto, ma se dici di essere di Sinistra non puoi permettertelo, proprio no. Allora la sola spiegazione che resta è che sei razzista.

Davvero non saprei come altro definire chi non è favorevole a riconoscere la cittadinanza a chi nasce e cresce in Italia, parla la nostra stessa lingua se non addirittura il dialetto locale, ha fatto tutte le scuole obbligatorie e anche di più, non ha commesso reati, partecipa alla vita sociale... e anche quando la notte sogna lo fa in italiano.

E allora, se le cose stanno così sapete che c'è? Non voglio starci più in quella foto di gruppo, mi appello al diritto all'oblio: cancellate la mia faccia da quella foto di gruppo in cui, peraltro, siamo venuti tutti male, malissimo. Ritagliate la mia immagine con le forbici, come si fa quando ci si lascia con qualcuno che non vogliamo più vedere accostato a noi. Ma qui non si parla di una storia d'amore finita, o forse un po' sì. Per non imbattermi più in simili delusioni adotterò uno dei tanti aforismi del mitico Groucho Marx: Prenderò tutti gli affari seriamente, tranne l'amore e la politica.

È stata bruciata definitivamente la possibilità che, in futuro, se mai dovesse tornare a governare la Sinistra, si possa nuovamente proporre una modifica a questa legge insensata oltre che crudele. Non passerebbe la prova dei voti neppure della improbabile maggioranza, ci sarebbero pure lì i tre franchi tiratori sui dieci rappresentativi di un elettorato confuso, orfano di certi valori.

Alla fine era solo una foto di gruppo. Un modo per contarsi e dire: guardate quanti siamo, state attenti, non sottovalutate la nostra capacità di farci valere. Avevano dunque ragione quelli che sentenziavano che questi referendum fossero solo una sorta di resa dei conti all'interno della Sinistra. Avrei preferito perdere e basta, orgogliosa del fatto di averci provato, commossa per il numero dei partecipanti, anche se insufficienti per vincere. Avrei preferito non scoprire che gli immigrati sono guardati con sospetto, nonostante si comportino bene e siano integrati, anche da quanti si professano progressisti. Ci vorrà un po' di tempo per elaborare tutto ciò, metterò dietro la mia porta il cartellino: forse torno, ma non subito.

Consigli per la lettura: L'unica persona nera nella stanza di Nadeesha Uyangoda (66th and 2nd casa editrice). Un'opera che offre una prospettiva personale e acuta sulle esperienze di una persona nera in Italia, toccando temi di identità, appartenenza e il razzismo quotidiano, spesso celato, che si incontra anche in contesti apparentemente aperti.

Consigli per la visione: Doll Test - Gli effetti del razzismo sui bambini