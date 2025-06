Torna la Fiera AR.CO.IN a Trapani: dal 14 al 22 giugno nove giorni di esposizioni, eventi e tradizione

13/06/2025 11:28:00

Nove giorni di esposizioni, spettacoli, sapori e incontri: dal 14 al 22 giugno 2025, l’autoparco comunale di Trapani ospita la 31ª edizione della Fiera AR.CO.IN, storica campionaria dell’artigianato, commercio e industria, organizzata da Mediexpo.

Una manifestazione che da oltre trent’anni richiama migliaia di visitatori e centinaia di espositori da tutta Italia e dall’estero, confermandosi uno degli appuntamenti fieristici più longevi e partecipati del Sud Italia.

Ampio il ventaglio di settori rappresentati: dalla casa all’arredamento, dal turismo al tempo libero, dall’innovazione all’artigianato più autentico, senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche locali. Spazio anche allo street food, con piatti della tradizione siciliana preparati sul momento, per un viaggio tra profumi e sapori d’altri tempi.

In programma anche un ricco calendario di eventi, tra spettacoli serali, attività culturali, musica e intrattenimento per tutta la famiglia. Un format che mira a coniugare promozione economica e attrattività turistica, coinvolgendo imprenditori, tecnici, manager e artigiani in un grande racconto collettivo del territorio.

«AR.CO.IN è un’occasione preziosa per creare relazioni, far conoscere prodotti e servizi, raccontare storie di lavoro e passione», spiega Massimiliano Mazzara, titolare di Mediexpo. «Ma è anche una festa aperta a tutti, dove vivere il territorio in maniera diversa e partecipata».

Orari e biglietti: la fiera sarà aperta tutti i giorni dalle 17.00 alle 24.00. Ingresso gratuito dal lunedì al venerdì fino alle 20.00; dopo le 20 e nei weekend il biglietto costa 2,50 euro, ridotto a 1 euro per i bambini dai 6 agli 11 anni; ingresso libero per i minori di 6 anni. Per info: Mediexpo – 0923.1963834