Cori tra i templi, fiere e street food: Scopri il weekend nel trapanese 

14/06/2025 06:00:00

Musica tra i templi, sapori di strada, incontri d’autore e mostre d’arte: il weekend del 14 e 15 giugno in provincia di Trapani offre un mix perfetto tra cultura, intrattenimento e tradizione.

TRAPANI - Dal 14 al 22 giugno 2025 l’autoparco comunale di Trapani ospita la 31ª edizione della Fiera AR.CO.IN, tra le più importanti del Sud Italia. Organizzata da Mediexpo, propone esposizioni, eventi, street food e spettacoli, con settori che spaziano dall’artigianato all’industria. La fiera sarà aperta ogni giorno dalle 17:00 alle 24:00. Ingresso gratuito nei giorni feriali fino alle 20, poi biglietto a 2,50 euro (ridotto per i bambini). Info: Mediexpo 0923.1963834.

SELINUNTE - Sabato 14 giugno, alle ore 19:15, il Parco Archeologico di Selinunte ospita la XIV edizione del Festival dei Cori Siciliani dell’UNITRE. Sette cori provenienti da tutta la Sicilia si esibiranno in uno spettacolo che unisce musica, tradizione e storia. L’evento, condotto da Roberta Giarrusso con la partecipazione di Sasà Salvaggio, vedrà anche la performance del Coro “DoReMi” dell’I.C. “G. Di Matteo” di Castelvetrano. Promosso dall’UNITRE con il supporto del Comune e del Parco, l’ingresso è libero.

ALCAMO - Sabato 14 giugno alle 16:30, all’Auditorium del Collegio dei Gesuiti di Alcamo, si chiude la rassegna “Alcamesi Illustri” con un incontro dedicato al prof. Girolamo Caruso, agronomo e docente universitario. Interverranno Pietro Catania, Felice Pipitone, Andrea Chiarelli ed Ernesto Di Lorenzo. L’ingresso è libero. Domenica 15 giugno Piazza Ciullo ad Alcamo ospiterà “La Tavula è Trazzera – Un Mediterraneo di Pace”, cena multietnica con oltre 500 partecipanti e piatti tipici da tutto il mondo. L’iniziativa, promossa da associazioni e comunità locali, celebra l’integrazione come via per la pace. Presenti le comunità religiose e l’Orchestra Popolare di Marsala. Testimonianza speciale di Luca Casarini.

ALCAMO - Domenica 15 giugno alle ore 19:00 presso la Cittadella dei Giovani, appuntamento con la XXXIX Stagione Concertistica degli Amici della Musica. Protagonista il duo Gabriele Leone e Sebastian Domingo. Ingresso 10 euro.

MARSALA - Domenica 15 giugno alle ore 19.00, ai Canottieri di Marsala, il giornalista e scrittore Attilio Bolzoni presenterà il suo nuovo libro “Gli Immortali”, edito da Fuoriscena. L’evento è organizzato dalla Società Canottieri in collaborazione con Tp24.IT, con la partecipazione di Fernando Asaro (Procuratore della Repubblica di Marsala), Renzo Carini (Presidente della Società Canottieri) e Giacomo Di Girolamo (Direttore di Tp24).

MARSALA - Sabato 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, l’Avis di Marsala accoglierà donatori dalle 8:00 alle 11:30 con un omaggio speciale: la “Maglia Avis Marsala 2025”. Donatori abituali possono prenotarsi online, mentre i nuovi potranno presentarsi con documento e tessera sanitaria. Un gesto semplice per salvare vite e promuovere la cultura della solidarietà.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 15 giugno, dalle 8 alle 12, il lungomare Fata Morgana di Tonnarella ospita il trofeo podistico “PA-M-ARE 2.0 2025” con circa 300 atleti in gara. L’evento, valido per il Grand Prix Provinciale di Trapani e il circuito BioRace, prevede un percorso di 8 km con partenza dal lido Coral Bay. Premiazioni, diretta radio e premi solidali arricchiranno la mattinata. Viabilità modificata con divieti di sosta e transito nella zona. Domenica 15 giugno, dalle 8:30 in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo, si terrà la 25ª edizione del Raduno Moto d’Epoca organizzato dal Lambretta Club Sicilia. Oltre 120 mezzi storici saranno esposti fino alle 11, poi partirà un corteo turistico di 40 km. Il percorso toccherà anche il centro “Borgo Blu” e il lungomare cittadino. L’evento è patrocinato dal Comune.

ERICE - Fino al 2 novembre Erice ospita la mostra “Niki Berlinguer. La Signora degli Arazzi”, con opere tessili ispirate a grandi maestri come Caravaggio, Van Gogh e Mirò. L’esposizione si terrà tra il museo Cordici, il museo Wigner-San Francesco e la chiesa di San Pietro.

TRAPANI - Fino al 20 giugno, presso lo spazio 122 Ricami di Trapani, è visitabile la mostra “1991–2025 Lavori in corso” del pittore Massimo La Sorte. L’esposizione raccoglie oltre trent’anni di opere tra astrazione, emozione e colore. L’esposizione è visitabile dal martedì al sabato, dalle 17:30 alle 20:30, a ingresso libero

MARSALA - Fino al 19 ottobre 2025, il Convento del Carmine di Marsala ospita la mostra “Piero Guccione – Leonardo Sciascia. Cronaca pittorica di una amicizia”, a cura di Sergio Troisi. La mostra è visitabile da martedì a domenica, lunedì chiuso, ingresso gratuito.