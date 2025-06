A Castelvetrano una nuova sede per il Centro per l’Impiego. Scala (DC): "900 mila euro  per l'occupazione"

14/06/2025 02:00:00

A Castelvetrano sorgerà una nuova sede del Centro per l’Impiego grazie a un finanziamento di 925mila euro destinato al potenziamento infrastrutturale degli uffici, previsto dal Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego e delle Politiche Attive per il Lavoro.

L’intervento è frutto di un accordo tra il Dipartimento regionale del Lavoro e il Comune di Castelvetrano, che ha individuato come sede un immobile comunale situato tra via Giovanni Gentile e via Virgilio Titone. L’obiettivo è quello di offrire spazi più adeguati e funzionali per l’erogazione dei servizi, favorendo così una maggiore efficacia nelle azioni di supporto all’inserimento lavorativo.

“Ringraziamo l'assessore regionale Nuccia Albano per l’impegno costante nel portare avanti il piano di potenziamento dei Cpi in Sicilia e, in particolare, nel territorio della provincia di Trapani,” ha dichiarato Giacomo Scala, segretario provinciale della Democrazia Cristiana. “I Centri per l’Impiego sono strumenti fondamentali per sostenere l’occupazione, promuovere lo sviluppo delle competenze e contribuire alla crescita economica e sociale dell’Isola.”

Scala ha inoltre evidenziato che, dopo Castelvetrano, saranno coinvolti anche i Comuni di Alcamo, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani, qualora completino l’iter amministrativo come ha già fatto, “con merito”, il Comune castelvetranese. “Un plauso va al sindaco Giovanni Lentini, all’assessore Rosalia Ventimiglia e a tutto il gruppo DC di Castelvetrano. Si tratta di un piano che guarda ai bisogni dei cittadini al di là delle appartenenze politiche,” ha concluso.

La nuova sede rappresenterà un punto di riferimento rinnovato per cittadini e imprese, rafforzando il ruolo del Centro per l’Impiego come snodo strategico nelle politiche di sviluppo locale.