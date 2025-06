Salemi, era caduto durante la Sagra della Busiata: risarcito con 9 mila euro

15/06/2025 15:25:00

È stato risarcito con 9 mila euro l’uomo che, durante la Sagra della Busiata a Salemi, era caduto rovinosamente a causa di una buca sul marciapiede. Lo ha stabilito il Tribunale di Marsala, con una sentenza del giudice Marcello Bellomo.

I fatti risalgono all’8 agosto 2023, in piena festa: migliaia di visitatori avevano invaso il centro storico per il noto evento gastronomico. Mentre camminava in via Giacomo Matteotti, il 63enne P.F., residente a Salemi, inciampò in una buca non segnalata, cadendo e riportando una ferita lacero-contusa alla gamba destra e forti dolori alla caviglia.

Portato al presidio sanitario locale, l’uomo ha affrontato complicazioni che lo hanno spinto a rivolgersi a un legale, l’avvocato Francesco Salvo, che ha contestato al Comune la mancata segnalazione dell’insidia stradale, parlando di un caso di responsabilità.

In quel periodo, infatti, il marciapiede era oggetto di lavori affidati dal Comune a una ditta esterna. L’area, secondo quanto emerso, non era ben illuminata e presentava diversi tratti pericolosi. L’amministrazione ha rigettato la richiesta di risarcimento, ritenendo responsabile la società esecutrice dei lavori (C.S. Costruzioni), ma il giudice ha comunque riconosciuto il diritto al risarcimento in capo all’ente.