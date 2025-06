Petrosino, avviata la pulizia delle spiagge

15/06/2025 22:30:00

Con l’arrivo anticipato delle giornate estive e l’aumento delle presenze sul litorale, l’Amministrazione comunale ha avviato i primi interventi di preparazione delle spiagge e degli spazi pubblici a Petrosino

«Abbiamo già iniziato con la pulizia delle spiagge, il posizionamento dei cestini per i rifiuti lungo tutta la costa e la collocazione delle passerelle per l’accessibilità», dichiara il Sindaco Anastasi. Nelle prossime settimane è previsto il completamento delle operazioni di pulizia e l’avvio di una bonifica straordinaria del litorale, che proseguirà per tutta la stagione con monitoraggi periodici.

Sono stati inoltre affidati i lavori per la sostituzione di alcuni tratti del guard rail lungo la fascia costiera, intervento che mira a migliorare le condizioni di sicurezza e il decoro dell’area. I lavori prenderanno il via a breve.

«L’obiettivo – conclude il Sindaco – è quello di garantire un’estate ordinata e sicura, sia per i residenti che per chi visiterà il nostro territorio nei prossimi mesi».