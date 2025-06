Crisi viticoltura: giovedì al Santuario di Santo Padre delle Perriere un incontro promosso dal Vescovo Giurdanella  

16/06/2025 15:00:00

Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 20.00, presso il Santuario di Santo Padre delle Perriere a Marsala, si terrà una manifestazione pubblica dal titolo “A sostegno del viticoltore e dell’economia vitivinicola del territorio”, promossa dal Vescovo di Mazara del Vallo, S.E. Mons. Angelo Giurdanella. Un segnale forte in un momento di grave crisi per la viticoltura della Sicilia occidentale.

Il comparto vitivinicolo siciliano, pilastro dell’economia rurale e identitaria della regione, sta attraversando una delle fasi più difficili degli ultimi decenni. Prezzi dei prodotti al di sotto dei costi di produzione, calo dei conferimenti alle cantine sociali, indebitamento crescente e mancanza di politiche strutturali stanno mettendo in ginocchio migliaia di piccoli produttori e cooperative locali.

Consapevole della gravità della situazione, il Vescovo Giurdanella ha deciso di farsi promotore di un’azione concreta e simbolica, chiamando a raccolta tutti i soggetti istituzionali, sociali, ecclesiali e produttivi. Obiettivo della serata sarà costruire una piattaforma di proposte condivise da sottoporre alle istituzioni regionali e nazionali, chiedendo interventi immediati e mirati.

L’iniziativa vede tra i promotori anche l’Associazione “I Guardiani del Territorio”, da anni impegnata nella difesa del lavoro agricolo e della sostenibilità rurale. Il loro portavoce, Gian Paolo De Vita: “La presenza di ciascuno sarà segno concreto di impegno per il futuro della nostra terra. È il momento di far sentire forte e chiara la voce della nostra comunità.”

All’incontro sono stati invitati i viticoltori, le cooperative agricole, le cantine sociali, le organizzazioni professionali e sindacali del settore, i sindaci dei Comuni agricoli della provincia di Trapani, i parlamentari regionali e nazionali, il mondo scolastico, giovanile e le comunità ecclesiali.

La scelta del luogo – il Santuario di Santo Padre delle Perriere – non è casuale: simbolo della spiritualità popolare e della memoria contadina marsalese, rappresenta un punto di riferimento identitario per la comunità locale, un luogo dove la fede si intreccia con la vita quotidiana della terra e del lavoro.

L’incontro si preannuncia sobrio ma determinato, animato dalla volontà di ascoltare le istanze del territorio e dar voce a chi quotidianamente lavora tra i filari, affrontando sacrifici e incertezze.

In un momento storico in cui il rischio di spopolamento e desertificazione economica è sempre più reale, l’appello del Vescovo suona come una chiamata all’unità e alla responsabilità collettiva. Il futuro del vino siciliano passa anche da qui: dalla capacità di una comunità di unirsi e difendere ciò che la rende viva e autentica.