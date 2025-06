Comincia il domino alla Trapani Shark: via Horton, si punta al sostituto

16/06/2025 19:17:00

Chris Horton non è più un giocatore della Trapani Shark. Il pivot statunitense, infatti, ha firmato per la Reyer Venezia, società che vanta quattro titoli nazionali, due dei quali giunti negli ultimi 7 anni e che partecipa alla Europe Cup, la seconda competizione internazionale.

Con la Trapani Shark ha vissuto due stagioni di altissimo livello, con la vittoria della A2 e il secondo posto e la semifinale scudetto in quella appena conclusa per i granata, diventando un pezzo pregiato del mercato.

Del resto, per lui parlano i numeri, con 9.9 punti di media nella stagione regolare, 6.2 rimbalzi, 2 assist e 16.1 di valutazione, mentre nei playoff ha migliorato ancora le sue prestazioni con 12.7 punti di media a gara oltre a 7,8 rimbalzi, 2,3 assist e 19.5 di valutazione.

Il presidente Valerio Antonini aveva provato a trattenerlo, proponendogli anche un rinnovo del contratto con un aumento dell'ingaggio del 40%, ma le sirene da Venezia, evidentemente, sono state più attraenti.

La Shark, intanto, comincia a guardarsi attorno per individuare il nuovo pivot che dovrà prendere il posto di Chris Horton. Al momento girano solo voci, come quelle di un interessamento dei granata per Leonardo Totè (14 punti di media a Napoli) o Cheatham (10,2 a Reggio Emilia).