Niente mercatino a Piazzale Ilio e acqua sospesa nelle frazioni: ecco le date dei disagi a Trapani

16/06/2025 09:23:00

Modifiche in vista per i cittadini di Trapani e delle frazioni. Giovedì 19 giugno il “Mercatino” di Piazzale Ilio è stato annullato. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza e opportunità, in concomitanza con gli eventi sportivi in programma presso la piscina olimpica comunale dal 14 al 22 giugno. La nuova data di svolgimento sarà comunicata successivamente.

Intanto, un'altra comunicazione riguarda i residenti delle frazioni di Fulgatore e Ummari, che dovranno fare i conti con una sospensione dell’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 18 giugno. A renderlo noto è Siciliacque, che ha informato il Comune di Trapani dell’avvio di interventi di manutenzione straordinaria sull’acquedotto Fulgatore-Alcamo.

I lavori serviranno a migliorare l’efficienza del tratto di rete che collega Fulgatore all’area industriale di Calatafimi-Segesta. Per permettere gli interventi, l’acquedotto sarà chiuso dalle ore 8 di mercoledì 18 giugno, con ripristino progressivo del servizio tra le 10 e le 19 di giovedì 19 giugno.

La sospensione interesserà, oltre Trapani (frazioni Fulgatore e Ummari), anche i territori di Alcamo, Erice (Ballata), Buseto Palizzolo (Bruca) e Calatafimi-Segesta (contrada Fegotto). I cittadini sono invitati a programmare in anticipo eventuali esigenze idriche.