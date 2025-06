16 Giugno: Israele / Iran: centinaia di morti, Putin chiama Trump, G7 in Canada

16/06/2025 07:08:00

E' il 16 Giugno 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri Israele ha colpito ancora l’Iran, e a Teheran si sono formate code di auto perché gli abitanti vogliono lasciare la città. Sembra che Khamenei da venerdì sia chiuso in un bunker

• Stanotte i missili iraniani sono arrivati su Tel Aviv, provocando una decina di feriti. Dal venerdì ci sono più di 200 vittime iraniane, e 14 vittime israeliane

• Putin e Trump si sono sentiti al telefono, Trump ha poi detto che Putin potrebbe fare da mediatore sull’Iran





• Oggi in Canada, a Kananaskis, iniziano i tre giorni del G7

• A Washington, alla parata militare voluta da Trump non c’era molta gente

• Dopo due giorni di ricerche, stanotte è stato arrestato l’uomo che avrebbe ucciso la deputata democratica del Minnesota e suo marito

• A Tolentino (Macerata) un uomo ha ucciso la ex moglie in strada a coltellate

• A Ponte nelle Alpi (Belluno) due vicini si sono presi a pugni, uno dei due è caduta, ha picchiato la testa ed è morto sul colpo

• Nel fine settimana ci sono state molte vittime di annegamento: nel ferrarese un ragazzo di 16 anni è morto in mare tentando di salvare due turisti (che si sono dileguati) e un bambino di 6 tuffandosi nella piscina di un villaggio; sul Mugello un bambino di 10 anni è annegato in un laghetto ; un barcollante uomo di 45 anni è finito nel Ticino, un passante lo ha tirato fuori ma non è servito rianimarlo; a Civitavecchia un sub è morto mentre era in immersione per vedere un relitto; a Cassino un anziano è caduto in un fiume dove attingeva l’acqua per l’orto e gli animali; un morto anche nel lago di Vico, nel viterbese

• Hanno tolto la Legion d’onore a Sarkozy perché è stato condannato definitivamente per corruzione

• Dopo un giorno di trattative con il ministero dell’Interno, la nave Sea eye 5 ha potuto sbarcare 65 persone al porto di Pozzallo (Ragusa)

• Domani inizia il nuovo incidente probatorio per il caso Garlasco

• Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale

• La Ferrari ha vinto la 24 Ore di Le Mans. Al Gp del Canada, invece, quinto e sesto posto per Leclerc e Hamilton (che ha investito una marmotta), ma il bolognese Kimi Antonelli è arrivato terzo con la Mercedes, salendo per la prima volta sul podio

• L’anno scorso la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane ha superato i 6 mila miliardi, crescendo del 4,3 per cento

• MedioBanca ha rinviato l’assemblea prevista per oggi al 25 settembre

• Luca De Meo ha dato le dimissioni dal ruolo di ad di Renault, andrà a dirigere il gruppo del lusso Kering

• Sono morti il procuratore Corrado Canfora (85 anni), l’ex presidente del Nicaragua Violetta Chamorro (96), il miliardario statunitense Leonard Lauder, figlio di Estée (92), lo scultore americano Joel Shapiro (84), l’imprenditore dei supermercati Gian Paolo Martinelli (89)

Titoli

Corriere della Sera: Trump: «Putin / può mediare» / Il giallo del veto / su Khamenei

la Repubblica: Putin mediatore, scontro al G7

La Stampa: Usa pronti a intervenire in Iran

Il Sole 24 Ore: La guerra si abbatte sulle città / Trump apre a mediazione Putin

Il Messaggero: L’Iran trema, fuga da Teheran

Il Giornale: Il prezzo della libertà

Il Fatto: Netanyahu vuole trascinare / in guerra Trump, che resiste

Libero: Conte e il Pd / preoccupati / per Khamenei

La Verità: Le banderuole della guerra

Leggo: Israele-Iran, è guerra totale

Il Mattino: Missili sull’Iran, trema il regime

il Quotidiano del Sud: Urbanistica, le città del sole

Domani: Israele-Iran, centinaia di morti / Trump: «Presto ci sarà la pace»