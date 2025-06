Castelvetrano, il Rotary e la promozione delle eccellenze tra innovazione e tradizione

16/06/2025 17:00:00

Il Rotary club Castelvetrano Valle del Belice ha ospitato un evento di rilievo, evidenziando il connubio vincente tra innovazione, valorizzazione del territorio e promozione delle eccellenze locali. L’iniziativa ha offerto una panoramica su come le imprese locali affrontano le sfide del mercato moderno mantenendo la propria identità e le proprie radici.

Tre le aziende di spicco che hanno condiviso le loro esperienze:

Molini del Ponte, che ha dimostrato come la storia e la qualità di un prodotto millenario come la farina possano essere preservate attraverso processi innovativi che garantiscono sostenibilità e adeguamento alle nuove esigenze dei consumatori.

Bono e Ditta ha evidenziato come l’eccellenza artigianale e la dedizione alla qualità, unite all’investimento in nuove tecnologie e strategie commerciali, possano amplificare il valore di prodotti unici, fedeli alla tradizione.

Energia Italia ha invece fornito un esempio concreto di come l’innovazione, in particolare nel campo delle energie rinnovabili, possa generare un impatto positivo sul territorio anche in termini ambientali, unendo progresso tecnologico e responsabilità sociale d’impresa.

L’evento ha rimarcato il positivo rapporto tra la visione orientata al futuro ed il mantenimento delle proprie tradizioni.