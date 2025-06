Trapani, CNA prima in Italia per crescita associativa: premiati Orlando e Cicala

16/06/2025 18:45:00

Trapani conquista il primo posto in Italia per crescita associativa dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa -CNA. L’organizzazione territoriale degli artigiani e delle piccole imprese guidata da Giuseppe Orlando e Francesco Cicala è risultata la migliore in tutto il Paese per numero di nuove imprese associate nel 2024, superando ogni altra sede CNA.

Un risultato storico, che corona quattro anni già costantemente ai vertici nazionali e che oggi porta CNA Trapani oltre quota 2.500 associati. L’ufficialità è arrivata nel corso dell’assemblea quadriennale, durante la quale Orlando è stato confermato Presidente e Cicala Segretario. Nel nuovo direttivo entrano circa 50 imprenditori del territorio.

L’evento si è aperto con un convegno tecnico dedicato alla sicurezza sul lavoro, tema chiave per le imprese, con oltre 330 imprenditori presenti. Il convegno, intitolato “Sicurezza 4.0”, è stato organizzato con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani e valido anche per la formazione continua. Al centro, le novità dell’Accordo Stato-Regioni e le sfide per le aziende sul fronte della prevenzione degli infortuni.

CNA Sicilia ha voluto premiare Trapani con una pergamena simbolica. Il presidente Nello Battiato ha parlato di “un esempio per tutta la regione”. Anche il Segretario nazionale Otello Gregorini ha espresso apprezzamento, definendo CNA Trapani “un punto di riferimento per le imprese”.

Per Orlando «la chiave è stata l’ascolto dei bisogni reali delle imprese». Cicala ha sottolineato invece il lavoro fatto sul risanamento dei conti e sul potenziamento dei servizi legati a bandi, finanziamenti e sostegno all’imprenditoria locale. Adesso l’obiettivo è rafforzare la rappresentanza delle categorie e promuovere il Made in Sicily.

CNA Trapani non è più solo una sede territoriale: è un modello.