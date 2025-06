Tranchida sulla Palestina: «E' tempo di agire. I sindaci della provincia si espongano»

16/06/2025 18:05:00

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida sollecita un’azione concreta da parte dei colleghi della provincia sulla questione palestinese. Dopo il presidio di sabato scorso a Castelvetrano – dove tutti i sindaci del territorio, insieme al neo presidente della provincia Salvatore Quinci, hanno espresso solidarietà alla causa palestinese – Tranchida torna a farsi sentire: «Adesso dobbiamo passare ai fatti».

Nel mirino del primo cittadino c’è la mancata sottoscrizione di un manifesto unitario da inviare al Governo Regionale e Nazionale, come proposto proprio durante l’iniziativa di Castelvetrano. «È passata una settimana – dichiara Tranchida – ma di questo manifesto, nonostante una bozza avanzata per approfondimento, nemmeno l’ombra. Temo un atteggiamento tipico della specie umana: il girarsi dall’altra parte e far solo parole».

Parole dure, che chiamano in causa direttamente i colleghi amministratori: «Non mi aspetto da rappresentanti delle istituzioni, che hanno giurato sulla Costituzione della Repubblica Italiana, un simile atteggiamento fatto solo di parole. Mi auguro di sbagliarmi e che ognuno abbia avuto giornate piene di lavoro per le politiche locali. Ma far politica a servizio delle comunità significa anche interessarsi di temi umanitari di interesse locale, nazionale ed extranazionale».

Poi l’appello: «Il mio è un invito ad agire. Il neo Presidente della Provincia Salvatore Quinci, che a Castelvetrano ha fatto un intervento in larga parte condivisibile, ritiene di convocare questa settimana l’assemblea dei sindaci per dibattere sul tema e trovare una posizione condivisa del territorio trapanese? Diversamente, lo dica chiaro e pubblicamente! È ora di fare rete, e decidere da che parte stare».