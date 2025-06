La settimana sportiva: il Marsala Futsal U19 Campione d'Italia - Il trapanese Guaiana promosso in A2 di Basket

16/06/2025 06:00:00

• Futsal: Campioni d'Italia. I ragazzi terribili dell'Under 19 regionale del Marsala Futsal 2012, la baby banda Torrejon, vincono lo scudetto Fase Nazionale laureandosi Campioni d'Italia dopo un lunghissimo torneo che li ha visti, in Finale al PalaSele di Eboli, battere 7-4 i pari età dell'Olimpia Regium di Reggio Emilia grazie alla tripletta di Sanalitro, Mvp del match, la doppietta di Valenti e le reti di Bonafede e Romano. Un felice epilogo dopo una stagione in cui gli azzurri di Mister Torrejon hanno dimostrato in lungo ed in largo per l'italico stivale di possedere il miglior settore tecnico giovanile d'Italia. Una prova che certifica il grande lavoro che la società lilibetana ha voluto da sempre sostenere ottenendo soddisfazioni che solo la sfortuna non ha tramutato in serie A2 durante la regular season. Promozione che comunque il Marsala Futsal potrebbe comunque ottenere, visti i grandi successi stagionali e la richiesta appena formulata della possibilità del ripescaggio in serie A2, categoria assolutamente alla portata del sodalizio caro al Presidente Tumbarello. Se ciò dovesse accadere, come tutta la Città si augura, sarebbe pronto il ritorno di Jorge Tendero in maglia azzurra da aggiungere a quello di Angel Bardan ed allo status di "Formato in Italia" di Israel Caro barroso che consentirebbe al sodalizio azzurro di liberare una casella nel comparto stranieri.

• Basket: il trapanese Vincenzo Guaiana è stato promosso in serie A2 con la sua Liofilchem di Roseto degli Abruzzi dopo un campionato di serie B giocato sempre al vertice e con la vittoria nella serie Play Off di Finale promozione contro Mestre vinta per 3-0. Guaiana ha giocato diverse stagioni in A2 nella Pallacanestro Trapani di Coach Daniele Parente per trasferirsi in Abruzzo proprio con l'ìintenzione di aiutare il sodalizio rosetano ad approdare in A2. Foto Pallacanestro Roseto.

• Calcio serie C: il Trapani è iscritto al prossimo campionato di serie C. La Covisoc, la commissione di vigilanza delle società di calcio di serie C, ha rilasciato parere positivo all'istanza presentata dal club granata. Ad annunciare il via libera all'iscrizione alla serie C 2025-2026 è stato il presidente Valerio Antonini attraverso un post sui social network. Il numero uno del club granata nei giorni scorsi aveva annunciato di aver pagato quasi un milione di euro per regolarizzare la posizione del club al fine di non incorrere nelle sanzioni. La società, adesso, può concentrarsi sul mercato, considerato che all'avvio della nuova stagione manca all'incirca un mese, con il ritiro precampionato programmato per metà luglio a Troina, dove i granata hanno già preparato le ultime due stagioni, quella che ha portato alla vittoria del campionato di serie D a suon di record e quella meno soddisfacente, dal punto dei risultati, appena conclusasi con il mancato accesso ai playoff di serie C.

• Calcio Eccellenza: inizia la stagione del Marsala 1912, che via social aveva già annunciato l'arrivo di Mister Filippo Chinnici alla guida tecnica della squadra, con la presentazione del progetto tecnico alla presenza dello stesso allenatore e del suo staff. La conferenza stampa, aperta ai media ed ai tifosi, si terrà presso i locali della Società Canottieri Marsala giovedì 19 giugno alle ore 18:30. Sarà il primo incontro tra il nuovo sodalizio lilibetano ed i tanti supporters del Marsala 1912 che sicuramente in massa saranno presenti.

• Tiro a Volo: il tiratore mazarese Vincenzo Foderà vince l'oro nella 13° Finale del Red Shoot Tour di Fossa Olimpica tenutasi a Cerchiara Calabra (CS) nello scorso fine settimana. Un risultato di assoluto rilievo in una gara di Finale, molto sentita per chi pratica il Tiro A Volo, con 146 tiratori di tutte le categorie che si sono confrontati sui 100 piattelli. Foderà si imporrà con il risultato di 97 su 100 distinguendosi un'altra volta su tutti grazie ad una performance perfetta che è valsa il prestigioso titolo. Le parole di Foderà: “È stata una gara molto avvincente sotto il livello agonistico, ho dovuto fronteggiare tiratori di alto livello in condizioni climatiche impossibili con temperature molto alte. Sono molto contento di come ho iniziato questo 2025 visto che ho già vinto Il titolo di Campione Regionale d'Inverno di Fossa Olimpica ed un Titolo Regionale di Fossa universale. Tre prove che mi hanno permesso di accedere con una prova di anticipo alla Finale del Campionato Italiano estivo. Oggi più che mai sono pronto ad affrontare gare sempre più difficili grazie anche alla mia società, il TAV Marsala ed agli sponsor che mi sostengono".

• Tennis: conclusa la IV° edizione del Torneo Femminile a Squadre al Circolo Tennis di Valderice. “Ogni anno registriamo una forte adesione - dichiara il presidente Ninni Scalia. Le ragazze, partecipano al torneo con entusiasmo e tanta voglia di divertirsi. Non a caso è sempre stata data ampia rilevanza al tennis femminile nel nostro circolo”. Si è concluso infatti giovedì sera questo imperdibile appuntamento annuale del circolo tennis di Valderice. Ancora una volta è stata l’incantevole location della pineta comunale a fare da sfondo all’evento sportivo. Il torneo ha visto coinvolte tenniste della provincia di Trapani (divise in quattro squadre) che si sono sfidate in tabelloni di doppio e di singolare. “Sono molto soddisfatta per questa quarta edizione del torneo femminile a squadre - dichiara l’organizzatrice del torneo Antonella Tibaudo – Ringrazio le partecipanti che hanno accolto l’invito del circolo. Abbiamo trascorso tre giorni di sport, divertimento e amicizia in cui non sono mancate le risate e la sana competizione”.

• Ginnastica Artistica: si è tenuto sabato 14 con inizio alle ore 19:00, presso la palestra PalaBellina di Marsala, il saggio di fine stagione agonistica dell'Asd Marsala Gym Lab. L'attenta preparazione dei tecnici dell'associazione ha consentito una esibizione davvero interessante, il MGL Circus Show, dove le tantissime ginnaste di ogni età in forza al sodalizio lilibetano, hanno messo in pratica gli esercizi di tutta la stagione di fronte ad un foltissimo pubblico che ha assiepato gli spalti dell'impianto sportivo marsalese e che ha incitato le stesse per tutta la durata della manifestazione. Una stagione di grandi successi che ha visto le ginnaste sulle pedane di tutta Italia riscuotendo successi sempre più importanti. Ne fa esempio su tutte la piccola Sofia De Filippi, 37° agli ultimi Campionati Italiani Gold. Rmc 101 era presente testimoniando con la seguente intervista la splendida manifestazione: