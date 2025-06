Trapani, residenti di Guarrato chiedono incontro al Sindaco: "Strade invivibili, si rispettino gli impegni"

17/06/2025 10:08:00

I residenti della frazione di Guarrato, in particolare delle vie delle Mimose, dei Tanarici, Menandro e delle Orchidee, chiedono un incontro urgente con il Sindaco di Trapani per discutere delle gravi condizioni delle loro strade. La situazione, definita "difficile ed inaccettabile", è stata il fulcro di un'assemblea cittadina da cui è scaturita la richiesta, inoltrata anche agli organi di stampa.

I cittadini ricordano che le vie interessate sono state cedute gratuitamente all'amministrazione comunale, con l'esproprio curato sempre gratuitamente da Alberto Spada, proprio per consentire al Comune di intervenire e migliorare la qualità della vita dei residenti.

L'urgenza della questione è motivata da problemi igienico-sanitari e di vivibilità. D'inverno, le piogge rendono il transito estremamente difficoltoso a causa delle condizioni delle strade. D'estate, la situazione peggiora a causa di polvere e rifiuti, che rendono "difficile anche respirare".

Il presidente del Comitato, Alberto Spada, sottolinea che il Sindaco, in una precedente intervista, aveva comunicato l'approvazione del bilancio e lo stanziamento di 700.000 euro per interventi quali l'asfalto delle strade, la costruzione di marciapiedi, cunette e l'installazione di impianti di illuminazione.

I residenti chiedono, pertanto, di incontrare il primo cittadino per sapere "se il sindaco intende mantenere gli impegni assunti". La comunità rimane in attesa di un riscontro, sperando in una rapida soluzione a una problematica che si trascina da tempo e che impatta pesantemente sulla quotidianità.