Buongiorno24 del 17 Giugno 2025

17/06/2025 09:18:00

Buongiorno24, martedì 17 giugno 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social:

Incidente sulla funivia di Erice

Operaio ferito durante lavori di manutenzione. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Marsala, accordo Grillo-Cuffaro: rimpasto in Giunta

Due assessori si dimettono dopo l’intesa tra il sindaco e la Dc.

Puliamo lo Stagnone: successo per l'iniziativa ecologica

Conclusa domenica con oltre cento volontari e la presenza speciale di tre Master of Wine.

Pantelleria, ergastolo per Bronzolino

Aveva ucciso la moglie dandole fuoco. Accolta dal Tribunale di Trapani la richiesta del pm Diego Sebastiani.

Trapani, tartaruga intrappolata per due anni alla Villa Margherita

L'animale trovato senza cibo e acqua in un ufficio comunale. Interrogazione del consigliere Lamia al sindaco.

Tragedia a Messina, neonata muore dopo volo dal balcone

Madre e figlia precipitano dal primo piano. Ipotesi incidente o gesto volontario, indagini in corso.

Favignana, salvate quattro tartarughe marine

Recuperate dai Carabinieri, erano in difficoltà a causa dell’ingestione di plastica.

Esami di Maturità, in Sicilia è emergenza commissari

Attesi oltre 44 mila studenti. È corsa contro il tempo per sostituire gli insegnanti assenti per malattia.

Seguite e commentate con noi tutte le notizie su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

Buongiorno24, ogni giorno per sapere e capire cosa succede.