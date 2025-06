Marsala, Stefano Pellegrino: "Da Forza Italia sostegno a Grillo con senso di responsabilità per i cittadini"

17/06/2025 19:07:00

"Forza Italia ha sostenuto il Sindaco Grillo nella scorsa competizione elettorale. Fin dal suo insediamento ha, ed ha avuto, all’interno della coalizione, ruoli e funzioni di grande responsabilità all’interno della Giunta comunale.

Il sostegno all'amministrazione Grillo è stato improntato a grande senso di responsabilità nei confronti dei cittadini marsalesi. È evidente, pertanto, che nella compagine assessoriale, non insistano "posizioni personalissime", ma qualificati professionisti confermati dal Sindaco di Marsala su indicazione della numerosa componente dei Consiglieri di Forza Italia che hanno aderito, fin dall'inizio della consiliatura, al programma di Massimo Grillo. Eventuali mancate condivisioni del percorso politico della maggioranza dei consiglieri di Forza Italia potrà e dovrà essere affrontata in un contesto diverso, magari in sede di una necessaria discussione all'interno del Direttivo Comunale del Partito". Così il capogruppo all’ARS di FI, onorevole Stefano Pellegrino.