Trapani. Tranchida e Safina si pizzicano, "ma nessuno strappo"

17/06/2025 06:00:00

Nessuno scontro tra Giacomo Tranchida e Dario Safina, tutto nella logica e normale dialettica politica. E' così che il deputato Safina ha parlato di uno strappo che sta facendo discutere la politica locale.

Safina continua a dichiarare pieno appoggio alla giunta trapanese e al sindaco, nel solco di una amministrazione che ha fatto bene e che continuerà a fare bene, ha detto.

Le indiscrezioni riguardano un messaggio whatsapp, finito in vari gruppi politici, in cui Tranchida lamentava l’atteggiamento di Safina ma non la sua lontananza dal PD.

Il fatto

Lo scollamento tra Tranchida e Safina avviene per la presidenza del Libero Consorzio, l’appoggio a Salvatore Quinci, di cui Tranchida non ha una grande opinione, è stata una forzatura. I lavori al rilento adesso e lo stallo anche sulla questione Palestina hanno agitato gli animi.



La precisazione di Tranchida

Dopo alcune notizie di stampa Tranchida ha tenuto a smentire le stesse: “Giova in primis denunciare la assoluta NON veridicità di quanto riportato nell’articolo in questione poiché non ho preso, per di piú in una chat privata, alcuna distanza dal partito democratico, partito nel quale milito da moltissimi anni e ancor piú nelle forze politiche che ne hanno dato genesi e costrutto. Ma, non avendo mai avuto né padrini nè padroni, anche nel PD, una cosa è il partito verso cui rinnovo la mia adesione nella pluralità delle idee, col mio contributo, con la mia testa e con la mia storia, un’altra cosa è il ruolo che l’onorevole Dario Safina ha all’interno del Partito e le posizioni che assume. Safina svolge il suo ruolo, anche bene ad onor del vero, con le sue idee e proposizioni, io faccio il Sindaco, con la mia testa e la mia storia. Il PD è ben altra cosa”.

Le parole di Safina

Il deputato dem non nega la tensione del momento con il primo cittadino trapanese, ma precisa: “Mi preoccupo di sostenere al meglio l’amministrazione trapanese, unitamente allo sviluppo socio-economico della provincia di Trapani e della Sicilia, come, ad esempio, con la proposta di un nuovo co-marketing per migliorare le performance dell’aeroporto di Birgi”.

Dunque nessuno strappo: “Rispetterò, come sempre, il sindaco, il quale ha altrettanto rispetto delle mie opinioni”.