Ritardi sul Trapani - Porto, due passeggeri ottengono 500 euro da Ryanair

17/06/2025 16:03:00

Ancora una vittoria in tribunale per ItaliaRimborso, che ottiene una nuova sentenza favorevole presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Trapani. Il giudice ha condannato Ryanair al pagamento di 500 euro complessivi a titolo di compensazione pecuniaria in favore di due passeggeri assistiti dalla claim company per il ritardo del volo FR3252 del 24 agosto 2023.

I passeggeri, con partenza programmata alle ore 15:15 dall’aeroporto internazionale di Porto e arrivo previsto a Trapani-Birgi alle 19:10, hanno subito un ritardo all’arrivo di 3 ore e 25 minuti. Tale ritardo si è verificato in assenza di circostanze eccezionali.

Nel corso del giudizio, Ryanair ha tentato di sottrarsi alla responsabilità invocando un generico problema tecnico, ma senza fornire alcuna prova concreta a supporto di tale affermazione. Il Giudice ha inoltre respinto l’eccezione del mancato reclamo preventivo da parte dei passeggeri, ritenendola vessatoria e nulla secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo e dalla Commissione Europea