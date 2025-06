Marsala, degrado senza fine in piazzetta San Girolamo

18/06/2025 15:40:00

Ancora una volta piazzetta San Girolamo, nel cuore del centro storico di Marsala, è vittima dell’incuria, dell’abbandono e dell’inciviltà. La piazza, ormai nota come “piazza Palle”, è spesso vittima di atti vandalici e incuria.

L’area archeologica, che un tempo doveva valorizzare l’identità storica del luogo, oggi si presenta in condizioni pietose: vetri frantumati, sporcizia ovunque, e transenne arrugginite al posto delle originali protezioni trasparenti, sostituite alla meno peggio dopo l’ennesimo atto vandalico. Un colpo d’occhio desolante, che stride con la centralità e il potenziale culturale della zona.

La pedana di accesso alla chiesetta del Purgatorio, invece, è danneggiata e insicura: chi ha problemi di deambulazione o è in carrozzina non riesce a percorrerla in sicurezza, in barba alle più elementari norme sull’accessibilità.

Ma il dettaglio forse più eclatante — e ormai tristemente noto — è rappresentato dalle “palle” in cemento. Diverse di queste sono state divelte dalla loro sede e lasciate rotolare in modo pericoloso lungo l’intera piazza. Un pericolo evidente, sia per chi cammina che per i bambini che spesso giocano nella zona.

Non è la prima volta che la redazione di Tp24 riceve segnalazioni sullo stato vergognoso in cui versa piazza San Girolamo.

